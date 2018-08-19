Индонезийский остров Ломбок снова всколыхнуло мощное землетрясение

В воскресенье, 19 августа, на индонезийском острове Ломбок произошло новое землетрясение. Остров еще не оправился от предыдущего разрушительного землетрясения, произошедшего две недели назад.

По данным Геологической службы США (USGS), магнитуда подземных толчков достигла 6,3, передает DW.

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Отмечается, что эпицентр землетрясения находился на северо-запад от города Белантинг на востоке острова на глубине семи километров. Жители соседнего острова Бали также почувствовали землетрясение.

О возможных жертвах и пострадавших информации пока нет.

В результате землетрясения произошел новый сдвиг на вулкане Ринджанита были разрушены дома. В районе Сембалу была повреждена мечеть.

Напомним, 29 июля землетрясение магнитудой свыше 6 баллов всколыхнул остров Ломбок, где проживает более 3 миллионов людей. Количество жертв землетрясения составило 12 человек, еще 40 пострадали. Разрушены многочисленные здания.

5 августа Индонезию всколыхнуло очередное землетрясение магнитудой 7 баллов. В результате стихии, погибли по меньшей мере 350 человек. На этот раз, кроме острова Ломбок, землетрясение зацепило еще и Бали, а толчки ощущались и на острове Ява. Тысячи людей на острове были эвакуированы из зданий в приюты на открытом пространстве.

9 августа в Индонезии сильное землетрясение магнитудой 6,2 балла второй раз за неделю всколыхнуло район острова Ломбок.