Індонезійський острів Ломбок знову сколихнув потужний землетрус

У неділю, 19 серпня, на індонезійському острові Ломбок стався новий землетрус. Острів ще не оговтався від попереднього руйнівного землетрусу, який стався два тижні тому.

За даними Геологічної служби США (USGS), магнітуда підземних поштовхів досягла 6,3, передає DW.

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Зазначається, що епіцентр землетрусу знаходився на північний захід від міста Белантінг на сході острова на глибині семи кілометрів. Жителі сусіднього острову Балі також відчули землетрус.

Про можливих жертв і потерпілих інформації поки немає.

Внаслідок землетрусу стався новий зсув на вулкані Рінджаніта були зруйновані будинки. У районі Сембалу було пошкоджено мечеть.

Нагадаємо, 29 липня землетрус магнітудою понад 6 балів сколихнув острів Ломбок, де проживає понад 3 мільйони людей. Кількість жертв землетрусу становила 12 людей, ще 40 постраждали. Зруйновані численні будівлі.



5 серпня Індонезію сколихнув черговий землетрус магнітудою 7 балів. Внаслідок стихії, загинуло щонайменше 350 осіб. Цього разу, крім острова Ломбок, землетрус зачепив ще й Балі, а поштовхи відчувалися і на острові Ява. Тисячі людей на острові були евакуйовані з будівель у притулки на відкритому просторі.



9 серпня в Індонезії сильний землетрус магнітудою 6,2 бала вдруге за тиждень сколихнув район острова Ломбок.