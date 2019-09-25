"Инфантильные долб**бы": разгорелся новый скандал с участием "слуги народа" Бужанским

Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский вляпался в очередной скандал. На этот раз он назвал родителей учеников одной из школ в Днепре инфантильными долб**бами. А причиной такого высказывания стало то, что, по убеждению Бужанского, родители не могут скинуться по 100 гривен и купить канализационные люки.

Как утверждает парламентарий, в рамках общения с гражданами в 25 округе он посетил одну из школ Днепра. Здесь учатся тысячи учеников, а на территории заведения – 20 открытых люков. Цена одного люка – 500 гривен.

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"Такая себе лотерея, сколько из тысячи детей рискуют сломать себе ноги ежедневно?! Письма куда-то, отписки откуда-то, несчастный директор, уйма действительно глобальных проблем, кроме люков. Спрашиваю, а что, родители не могут скинуться по 100 гривен и купить эти сами люки? Ужас в глазах, нет, они категорически против, мы еле заставили их купить в школу несколько десятков перегоревших лампочек", – возмутился политик.

По его словам, хотя родители и будут писать соответствующие письма городским властям, но город всем помочь не сможет, поскольку в Днепре много школ и у всех похожие проблемы.

Сказал директору, если не хватит на люки, я их куплю сам, не разорюсь. Но приду на собрание и скажу родителям, что они – долб**бы. Инфантильные, причем. Мне не пох*р, что их дети могут сломать ноги, а им пох*р. Переделать я их не переделаю, так хоть правду скажу. Как официальное лицо,

– добавил Бужанский.

Через некоторое время Бужанский признал, что был неправ. По его словам, он действительно эмоционально отреагировал на ситуацию и "перегнул с эпитетами".

"Но давайте разберемся. У вас 20 открытых люков вокруг школы. А сколько заявок городском депутату? Ноль? Да вы что? Двадцать открытых люков, а вы сидели на заднице ровно все это время? Как насчет "горячей линии мэра" хотя бы?! Поднимите руку, кто звонил и когда по люкам? Ноль человек? Да вы что? Вам было лень потратить минуту, вы ждали окончания выборов в Верховную Раду, похоже. При 20-ти открытых люках. Сорри, это как назвать?", – оправдывает свое реакцию народный избранник.

Кроме того, он назвал поведение родителей странным, поскольку те до сих пор, за четыре годы, не познакомились с городским депутатом, который занимается проблемами этого района.

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"Но проблема заключается в том, что и бюджет расписан, и бюрократия, и еще куча причин. Ну, выгрызу, допустим. Заменят дай бог к зиме. А учебный год уже начался. Крышки должны были стоять вчера. А ноги ваши дети поломают уже завтра (не дай Бог). Улавливаете, о чем я?", – добавил нардеп.

В итоге он все же извинился перед родителями за "долб**бов", однако от слов об их инфантильности не отказался.

В каких скандалах был замешан Бужанский

Заметим, это уже не первый скандал с участием Бужанского. В частности, в середине августа, еще до начала работы новой Верховной Рады, он обозвал "тупой овцой" журналистку издания "Новое время" Ольгу Духнич. Впоследствии еще один нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский поддержал своего коллегу, используя не менее острую лексику.

В эфире 24 канала политолог Александр Давидюк отметил, что президент Владимир Зеленский должен был попросить прощения за поступок нардепов от "Слуги народа". А Дубинский обозвал его "чучелом", также политик с оскорблениями высказался о 24 канале, который опубликовал мнение Давыдюка.

Лидер "Слуги народа" и действующий председатель ВР Дмитрий Разумков, со своей стороны, вступился за журналистов и пообещал, что руководство партии обязательно будет реагировать на оскорбления со стороны своих партийцев.

Кроме того, Бужанский может иметь отношение к увольнению Владимира Вьятровича с должности директора Украинского института национальной памяти.

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Что известно о Максиме Бужанском

На выборах в Верховную Раду он был беспартийным, правда баллотировался на одном из мажоритарных округов в Днепре от президентской политсилы "Слуга народа". Победил Бужанский со значительным отрывом.

На сайте ЦИК есть информация, что Бужанский родился и живет в Днепре. До выборов он работал менеджером в ООО "Арна" (в реестрах указано, что фирма занимается "Специализированной деятельностью по дизайну"). В то же время, по данным движения "Честно", нардеп является одним из основателей фирмы "Альянс плюс", которая также "специализированно" занимается дизайном.

Однако на сайте "Слуги народа" Бужанского называют не предпринимателем, а "известным блогером, писателем и публицистом". Что касается его журналистской деятельности, то он является соавтором и был ведущим политического ток-шоу "Народ против", выходящей на телеканале ZIK, владельцем которого является фактически кум Путина Виктор Медведчук. В сети Бужанского знают как активного пользователя фейсбука и последовательного оппонента Майдана. В частности, ранее он заявлял, что единственный результат Революции Достоинства – легализация нацизма.

Уже совершенно неважно, чем был Майдан: революцией, как стыдливо утверждаете вы до сих пор, или переворотом, что было очевидно слепому. Мы по-прежнему живем с тем, что произошло, причем все вместе ... Развалившейся полицией, медициной, образованием и многим другим,

– писал он в 2017 году.