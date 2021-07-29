Инфекция прорыва после вакцинации: стоит ли волноваться

В то время как в США поднимается новая волна коронавируса, редкие случаи инфекций прорыва все еще попадают в заголовки. Как и почему это происходит и стоит ли волноваться - читайте в материале.

Инфекция прорыва: что это такое и с кем уже произошло

Инфекция прорыва – ситуация, когда человек получает положительный тест на коронавирус через две недели после полной вакцинации.

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Так ее определяет Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Подобный тип заражения тоже может как вызвать симптомы, так и пройти полностью без них.

Статья является адаптированным переводом. Ссылки на первоисточники указаны в тексте.

Если кто-то заразился после полного курса прививок, проявления коронавируса обычно мягче. В США уже произошло несколько таких ситуаций с известными людьми.

Конгрессмен из Флориды Верн Бьюкенен заболел, получив две дозы вакцины, пишет CNN. В Техасе – шесть больных демократов, в Вашингтоне – работник Белого Дома и помощник Нэнси Пелоси – спикера Палаты Представителей.

После этого развлекательная журналистка Кэтт Садлер сообщила в Instagram о болезни, после того, как она ухаживала за кем-то больным COVID-19 (этот человек был без вакцины – 24). Далее шесть игроков бейсбольной команды "New York Yankees" получили положительный тест.



После вакцинации можно заболеть, но шанс на это – небольшой / Графика News Medical

Это второй случай, когда прорывная инфекция произошла в большой спортивной команде. Также несколько было зафиксировано во время Олимпиады в Токио. В американской делегации заболела Кара Экер – запасная гимнастка. Она тоже на момент заражения была вакцинирована от COVID-19. Баскетболистка Кэти Лоу Самуэльсон из-за этого даже не сможет выступить в Токио.

Между тем 17 гостей заболели на одной свадьбе в штате Оклахома. сообщает NYT. Шумное празднование Дня Независимости разнесло вирус дальше по стране, было зафиксировано 256 случаев. В целом, по данным CDC, в США по состоянию 12 июля 5 492 пациента заболели после двух доз. Из них умерли более 1000 человек, тогда как привиты в США 159 млн людей!

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"Я не ожидал, что вакцинированные люди разнесут вирус с такой скоростью", – признался председатель совета здравоохранения Провинстауна Стив Кацуринис. Город уже возобновил маски и усилил тестирования.

Но если количество кейсов увеличивается, то и больше вакцинированных людей заражается, пишет в своем блоге Кристен Пантагани, генетик из Медицинского колледжа Бэйлора. Более того, когда количество привитых растет, прорывные инфекции ... также растут. Остановить это можно только благодаря повальному иммунитету, пишет Кристен.

Когда вакцины не работают

Возможно, вакцины не могут полноценно защищать людей с ослабленным заранее иммунитетом, говорят медицинские чиновники. К ним относятся те, кто пережил пересадку органа, проходит химиетерапию, находится на диализе или принимает лекарства, которые подавляют иммунную систему. Пожилые люди тоже могут быть более уязвимыми. Наконец, люди из стран с низким уровнем вакцинации тоже в зоне риска.

Ни одна вакцина не идеальна

Сообщение остается прежним – если вы получили вакцину, вы хорошо защищены. Так в комментарии NYT сказала доктор Селин Гаундер, специалистка по инфекционным болезням в госпитале Белвью. "У вас не будет тяжелой формы, госпитализации или смерти", – уверена она. Случаи инфекций прорыва не значат, что вакцины не работают, добавил на брифинге главный инфекционист страны Энтони Фаучи.

Нет такой вакцины, которая была бы на 100% эффективной. Мы наблюдаем много прорывов, потому что есть еще много невакцинированных людей,

– пояснила доктор Эми Эдвардс, заместитель медицинского директора по контролю детских инфекций в детской больнице Кливленда.



Количество инфекций после полной вакцинации – самая маленькое / График Sciensano

Например, с краснухой и паротитом такого не происходит, потому что против них до сих пор действует обязательная массовая вакцинация. Обе болезни находятся на низкой циркуляции. Даже если кто-то не проявит иммунного ответа, встретиться с этими патогенами шанс очень маленький. "Но с коронавирусом надо вывести из обращения, вакцинировать всех", – говорит Эдвардс.

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Хорошие новости, говорят эксперты, в том, что количество прорывных инфекций можно существенно снизить. Но для этого надо прибегнуть к еще большим усилиям в общинах по остановке коронавируса, особенно во время роста доминирования Дельты. Сейчас 99,5% всех госпитализированных с коронавирусной инфекцией в Америке – невакцинированные люди.

Сейчас есть вероятность, хоть и не доказанная полностью, что даже после вакцинации больные могут передавать вирус другим людям. Впрочем, это еще требует дальнейшего изучения. Некоторые настаивают на возвращении масок в публичных пространствах (сейчас CDC требует этого только от невакцинированных людей). Если незащищенных людей станет меньше, вирус будет иметь меньше пространства для заражений и новых мутаций.

Как Дельта прорывает защиту

Как уже известно, вариант Дельта отличается от других штаммов коронавирусной болезни. Он более агрессивный, опасный и заразный. Способ передачи, правда, одинаковый – вдыхание зараженного воздуха, обычно – внутри зданий. Ранние данные также свидетельствуют, что люди, инфицированные Дельтой, могут нести в себе в 1000 раз больше вируса. Они могут быть более заразными на длительное время.

Доза вируса тоже имеет значение. Ее нужно очень много, чтобы перегрузить иммунную систему человека. Передача в обществе усиливает этот риск, поскольку влияние больших доз в больших количествах будет расти. Сейчас уровень вакцинации в США замер на отметке "почти 50% полностью вакцинированных американцев".



Опасность Дельты – в способности иногда пробивать защиту двух доз вакцины / Фото India TV News

То есть Дельта и другие варианты еще имеют достаточно места для распространения. "Это как зонтик для гольфа, который держит вас сухим. Но если произойдет ураган, вы все равно взмокнете", – пояснила Селин Гаундер. Ураган, в данном случае – и есть Дельта. Ученые пока обеспокоены не самыми заражениями – они ожидаемые и обычно не вызывают проблем.

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А вот развитие "длинного коронавируса" среди малого процента вакцинированных – вот это главная проблема. Правда, в лабораторных условиях вариант из Индии показал себя даже мягче, чем Бета из Южной Африки (он лучше убегает от иммунного ответа, например). Заразится ли человек с двумя дозами, зависит от количества антител, а на их производство нужно некоторое время.

Такой ситуации не избежать, если только вы не собираетесь постоянно давать людям усилители,

– объяснил Мишель Нусенцвейг, иммунолог из Рокфеллеровского университета Нью-Йорке.