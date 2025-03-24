Об этом сообщает в отчете ISW со ссылкой на российский инсайдерский источник, передает 24 Канал. По неподтвержденным данным, между главой Центрального банка и Кремлем существует напряженность из-за высокой процентной ставки и монетарной политики России во время войны.

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Российская инфляция растет из-за войны

Цель проверки Счетной палаты – монетарная политика Центробанка с 2022 по 2024 годы и влияние его процентной ставки на инфляцию, бюджетные расходы и инвестиции.

По словам инсайдера, группа лоббистов крупного российского бизнеса добивается снижения процентных ставок. Институт изучения войны не может проверить это заявление и не наблюдает за другими сообщениями о вероятном аудите.

В декабре 2024 года Центробанк решил сохранить ключевую процентную ставку на уровне 21 % – самом высоком в России с 2003 года, чтобы сдерживать темпы инфляции, которая растет из-за полномасштабного вторжения в Украину. И хотя в последние месяцы Кремль заявлял о 9 – 10 % инфляции, эти цифры, вероятно, гораздо ниже фактического уровня, что ближе к 20 – 25 %.

Аудит может быть частью постоянных усилий Кремля, направленных на осуществление политического давления на банк с целью предотвратить дальнейшее повышение процентной ставки сверх нынешнего уровня в 21%, управлять ожиданиями и разочарованиями российского бизнеса, а также поддерживать нарратив об экономической стабильности России,

– пишут в ISW.

В попытке отвлечь гнев российского бизнес-сообщества Владимир Путин пытался переложить вину за рост инфляции на Центробанк, в частности на Набиуллину.

Подобное манипулирование, вероятно, препятствует способности российского правительства внедрять разумную денежно-кредитную политику в условиях военного времени.

К слову, доктор экономических наук Игорь Липсиц считает, что Россия попала в стагфляцию – стагнацию (когда не происходит экономический рост) и высокую инфляцию одновременно. Государство выпускает большое количество "пустых денег", и чтобы они не развалили экономику, Центробанк повышает ключевую ставку, после чего ее поднимают банки по депозитам.