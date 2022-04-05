Информации о пострадавших на Львовщине в результате взрывов нет, – глава ОВА

Во Львовской области во время воздушной тревоги раздавались взрывы в районе Радехова. Об этом сообщили в областной военной администрации.

Максим Козицкий сообщил, что пока информации о пострадавших из-за взрывов нет.

Важно Во Львовской ОВА сообщили о взрывах в районе Радехова

В областной военной администрации отметили, что все факты, которые можно сообщить, учитывая требования безопасности, объявят впоследствии.

Однако жителей Львовщины успокоили, что силы ПВО работали. Также попросили не снимать ничего на видео, не фотографировать и не распространять предположений из непроверенных телеграмм-каналов и групп.

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