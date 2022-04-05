Максим Козицький повідомив, що наразі інформації щодо постраждалих через вибухи – нема.

Важливо У Львівській ОВА повідомили про вибухи у районі Радехова

В обласній військовій адміністрації зазначили, що всі факти, які можна повідомити, враховуючи безпекові вимоги, оголосять згодом.

Проте жителів Львівщини заспокоїли, що сили ППО працювали. А також попросили не знімати нічого на відео, не фотографувати та не поширювати припущень з неперевірених телеграм-каналів та груп.

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