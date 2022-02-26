Информации о пострадавших в уничтоженном доме Харькова пока нет – бои продолжаются

26 февраля 2022 , 23:34
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Источник:

фейсбук Ирины Венедиктовой

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила об уничтоженном доме в Салтовском жилом массиве Харькова. Информации о пострадавших нет. В то же время бои до сих пор продолжаются.

"На фото жилой дом в Харькове. Только что. Салтовка. Бучмы, 40а. Информацию о пострадавших еще выясняем. Идут упорные бои", – говорится в сообщении Венедиктовой.

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Разрушенный дом в Харькове / Фото из фейсбука Ирины Венедиктовой

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Автор: Олена Данилів