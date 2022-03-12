Информация о "быстром" усыновлении детей, чьи родители погибли во время военных действий – фейк

После начала войны в сети появляется все больше объявлений о якобы возможности усыновить детей, чьи родители погибли во время войны, по "быстрой процедуре". Однако это фейк, а иногда даже и преступление.

Распоряжение детьми, фактическая торговля ими – это преступление. Об этом заявила начальница Службы по делам детей Одесского горсовета Юлия Никандрова.

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Никандрова подчеркнула, что изменений в законодательстве относительно процедуры усыновления детей не было. Кроме того, где и насколько это возможно, детьми занимается государство.

Волонтеры и врачи не имеют права распоряжаться детьми и давать объявления об усыновлении. Поэтому чиновница призвала не распространять такую информацию в соцсетях. Кроме того, такие действия могут привести буквально к торговле детьми или они могут попасть в плохие руки.

Кроме того, Никандрова отметила, что часто в сети также распространяют ложную информацию о гуманитарной помощи, из-за чего люди иногда зря тратят собственные ресурсы. Чиновник отметила, что сейчас все ресурсы являются ценными, поэтому важно не расточать их. Поэтому нужно проверять информацию и доверять официальным источникам информации.

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