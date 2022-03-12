Розпоряджання дітьми, фактична торгівля ними – це злочин. На цьому наголосила начальниця Служби у справах дітей Одеської міськради Юлія Нікандрова.

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Нікандрова наголосила, що змін у законодавстві щодо процедури всиновлення дітей не було. Крім того, де і наскільки це можливо, дітьми опікується держава.

Волонтери та лікарі не мають права розпоряджатися дітьми та давати оголошення про всиновлення. Тому чиновниця закликала не поширювати таку інформацію в соцмережах. Крім того, такі дії можуть призвести буквально до торгівлі дітьми або вони можуть потрапити у "погані руки".

Крім того, Нікандрова наголосила, що часто у мережі також поширюють неправдиву інформацію про гуманітарну допомогу, через що люди інколи даремно витрачають власні ресурси. Посадовиця зазначила, що зараз усі ресурси є цінними, тому важливо не марнувати їх. Тому потрібно перевіряти інформацію та довіряти офіційним джерелам інформації.

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