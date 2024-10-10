Информация о смерти Виктории Рощиной подтверждена: об обстоятельствах пока ничего неизвестно

Накануне в сети появилась информация, что украинская журналистка Виктория Рощина погибла в российском плену. Вечером 10 октября эту информацию официально подтвердили.

Впрочем, пока обстоятельства ее гибели остаются неизвестными. Об этом в эфире телемарафона сообщил руководитель пресс-службы координационного штаба Петр Яценко, информирует 24 Канал.

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Что известно о гибели журналистки

Российские войска взяли в плен Викторию Рощину еще в августе 2023 года на временно оккупированной территории, откуда она вела репортаж. Только в мае этого года в Кремле признались, что держат украинскую журналистку в плену.

Гибель Виктории официально подтвердили вечером 10 октября.

Мы провели внутреннее расследование, и, к сожалению, эта информация о смерти Виктории подтверждена,

– сообщил Яценко.

Он добавил, что в координационном штабе лично знали журналистку, ведь она делала для них материалы. Впрочем, обстоятельства смерти Виктории все еще неизвестны.

"Об обстоятельствах смерти еще рано говорить. Проводится соответствующая работа, чтобы их установить и я думаю, что об этих обстоятельствах мы узнаем в любом случае", – подчеркнул военный.

Он отметил, что если есть те, кто приложил свою руку к гибели Виктории, то они будут обязательно наказаны.

"Такие преступления не имеют срока давности", – резюмировал Яценко.

Заметим, что в комментарии Суспильному представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, что Виктория Рощина была в списках на обмен и уже в ближайшее время должна была вернуться на Родину.

Напомним, что первым о гибели Виктории сообщил нардеп Ярослав Юрчишин. Впрочем, впоследствии он удалил свое сообщение и заявил, что будет ожидать официальную информацию.

Что известно о пребывании журналистки в плену

Впервые Виктория Рощина попала в плен к россиянам в марте 2022 года. Она направлялась из Запорожья в Мариуполь, но оказалась в оккупированном Бердянске, где ее удерживали десять дней.

Там журналистку заставили записать видео, в котором она отрицала свои претензии к России.

Впрочем, в августе 2023 года Виктория снова пропала без вести. Это произошло во время ее поездки на оккупированные территории, откуда она планировала делать репортаж. После 3 августа связи с ней больше не было.

В мае 2024 года Россия впервые официально признала задержание Виктории Рощиной. Министерство обороны страны-агрессора направило ее отцу, Владимиру Рощину, письмо с подтверждением этого факта.