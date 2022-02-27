Информация о возможных ударах с воздуха может распространяться только по официальным каналам

Антон Геращенко подчеркнул, что информация о возможных ракетных или воздушных ударах может распространяться только по официальным каналам.

Об этом бывший заместитель министра внутренних дел сообщил на своей странице в социальных сетях.

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Внимание! Информация о возможных ракетных или воздушных ударах может распространяться только по официальным каналам. Это может быть информация от Генерального штаба или КГГА, куда она прежде всего передается,

– сказал он.

"Украина получает данные о воздушной угрозе от наших союзников, которые очень внимательно смотрят из космоса и радаров на территории стран НАТО все, что происходит в России и Беларуси, и передают их нашему государству немедленно", – пояснил Антон Геращенко.

Экс-чиновник настойчиво призвал не черпать информацию о возможных воздушных ударах из анонимных источников и "не устраивать потом истерику на все социальные сети".

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