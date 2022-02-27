Информация об "окруженном Киеве" – ложь и манипуляция, – пресс-секретарь Кличко

27 февраля 2022 , 22:32
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Источник:

"НВ"

Киевский городской голова Виталий Кличко не заявлял, что столица оцеплена. Это подчеркнула спикер мэра Оксана Зиновьева.

О чем речь? Ранее в СМИ распространилось заявление Виталия Кличко из интервью Associated Press – якобы о том, что Киев окружен и гражданских невозможно эвакуировать.

Действительно, мэр в воскресенье, 27 февраля, давал интервью Associated Press. Однако на самом деле в нем мэр не говорил и не имел в виду, что столица окружена и людей невозможно эвакуировать из-за отрезанных путей.

Он немного не так сказал. Некорректная история,
– сказала пресс-секретарь Кличко.

По ее словам, информация об окружении Киева – "ложь и манипуляция".

Напомним: в Киеве до 8 утра понедельника 28 февраля действует комендантский час.

Все гражданские, находящиеся на улице во время комендантского часа, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага.
Автор: Олесь Друкач