Информация об "окруженном Киеве" – ложь и манипуляция, – пресс-секретарь Кличко

Киевский городской голова Виталий Кличко не заявлял, что столица оцеплена. Это подчеркнула спикер мэра Оксана Зиновьева.

О чем речь? Ранее в СМИ распространилось заявление Виталия Кличко из интервью Associated Press – якобы о том, что Киев окружен и гражданских невозможно эвакуировать.

Действительно, мэр в воскресенье, 27 февраля, давал интервью Associated Press. Однако на самом деле в нем мэр не говорил и не имел в виду, что столица окружена и людей невозможно эвакуировать из-за отрезанных путей.

Он немного не так сказал. Некорректная история,

– сказала пресс-секретарь Кличко.

По ее словам, информация об окружении Киева – "ложь и манипуляция".

Все гражданские, находящиеся на улице во время комендантского часа, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага.