Информация об "окруженном Киеве" – ложь и манипуляция, – пресс-секретарь Кличко
27 февраля 2022 , 22:32Читати новину українською
Источник:"НВ"
Киевский городской голова Виталий Кличко не заявлял, что столица оцеплена. Это подчеркнула спикер мэра Оксана Зиновьева.
О чем речь? Ранее в СМИ распространилось заявление Виталия Кличко из интервью Associated Press – якобы о том, что Киев окружен и гражданских невозможно эвакуировать.
Действительно, мэр в воскресенье, 27 февраля, давал интервью Associated Press. Однако на самом деле в нем мэр не говорил и не имел в виду, что столица окружена и людей невозможно эвакуировать из-за отрезанных путей.
Он немного не так сказал. Некорректная история,
– сказала пресс-секретарь Кличко.
По ее словам, информация об окружении Киева – "ложь и манипуляция".Напомним: в Киеве до 8 утра понедельника 28 февраля действует комендантский час.
Все гражданские, находящиеся на улице во время комендантского часа, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага.