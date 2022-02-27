Про що мова? Раніше у ЗМІ поширилася заява Віталія Кличка з інтерв'ю Associated Press – нібито про те, що Київ оточено та цивільних неможливо евакуювати.
Дійсно, міський голова у неділю, 27 лютого, давав інтерв'ю Associated Press. А проте насправді у ньому мер не казав і не мав на увазі, що столицю оточено і людей неможливо евакуювати через відрізані шляхи.
Він трохи не так там сказав. Некоректна історія,
– сказала речниця Кличка.
За її словами, інформація про оточення Києва – "брехня та маніпуляція".