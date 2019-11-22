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      Информация об американском паспорте Арахамии оказалась фейковой

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      Давид Арахамия / Андрей Гудзенко / LIGA.net

      В сети уже шестой день обсуждают, имеет ли глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия американский паспорт. Эту новость запустил экс-нардеп Игорь Мосийчук и подхватил ряд телеграмм-каналов.

      Фотоскан якобы американского паспорта Арахамии появилось в телеграмм-канале "Темный рыцарь".

      Это интересно: Арахамия: Пранкер "Джокер" – союзник "Слуги народа"

      После публикации фото сразу же было удалено, а впоследствии вышло с пометкой, что оно фейковое. На паспорте были перепутаны местами имя и фамилия.

      Фейковый паспорт Арахамии / фото t.me/dark_k

      При этом, авторы канала предложили 1 биткоин в награду тому, кто подтвердит американское гражданство Арахамии.

      Фейковость "паспорта" признал и сам Мосийчук.

      Однако, создатели канала "Темный рыцарь" и сам экс-нардеп считают, что вброс такого явного фейка мог организовать и сам Арахамия – чтобы дискредитировать саму идею поиска у него второго гражданства.

      Интересно: Арахамия показал переписку с пранкером "Джокером", который в Раде переполошил "слуг народа": видео

      Что Арахамия думает о телеграм-канал "Темный рыцарь"?
      Глава фракции "Слуга народа" поделился своей теорией, кто такой "Темный рыцарь". Он часто сливает в сеть информацию изнутри фракции. В средствах массовой информации и в социальных сетях часто предполагали, что "Темный рыцарь" – это Александр Дубинский.

      Впрочем, Арахамия выразил убеждение, что его точно зовут не Александром. По его мнению, это не один человек, а группа людей, которые действуют под таким псевдонимом.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Игорь Мосийчук Соцсети Давид Арахамия
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