Інформація про американський паспорт Арахамії виявилась фейковою

У мережі вже шостий день обговорюють, чи має глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія американський паспорт. Цю новину запустив екснардеп Ігор Мосійчук та підхопив ряд телеграм-каналів.

Фотоскан нібито американського паспорта Арахамія з'явилося у телеграм-каналі "Темний лицар".

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Після публікації фото одразу ж було видалено, а згодом вийшло з позначкою, що воно фейкове. На паспорті були переплутані місцями ім'я та прізвище.



Фейковий паспорт Арахамії / фото t.me/dark_k

При цьому, автори каналу запропонували 1 біткоїн в нагороду тому, хто підтвердить американське громадянство Арахамії.

Фейковість "паспорта" визнав і сам Мосійчук.

Проте, творці каналу "Темний лицар" і сам екснардеп вважають, що вкидання такого явного фейку міг організувати і сам Арахамія – щоб дискредитувати саму ідею пошуку у нього другого громадянства.

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Що Арахамія думає про телеграм-канал "Темний лицар"?Глава фракції "Слуга народу" поділився своєю теорією, хто такий "Темний лицар". Він часто зливає у мережу інформацію зсередини фракції. У засобах масової інформації та у соціальних мережах часто припускали, що "Темний лицар" – це Олександр Дубінський.



Втім, Арахамія висловив переконання, що його точно звуть не Олександром. На його думку, це не одна людина, а група людей, які діють під таким псевдонімом.