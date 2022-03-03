Информационный штаб сопротивления: Зеленская запустила свой канал с проверенными фактами
Источник:Офис Президента
Елена Зеленская запустила свой телеграмм-канал, где будет рассказывать украинцам проверенную информацию о войне России в Украине.
Называется он – FirstLadyOfUkraine. На этом телеграмме можно найти ответы, которые помогут во время войны.
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По ее словам, в эти дни у всех украинцев много вопросов. Первая леди решила помочь, чем может и запустила специальный телеграмм-канал с проверенными ответами.
В телеграмм-канале Елены Зеленской информация размещена по разделам:
- Ссылки на официальные каналы коммуникации государства и каналы работы транспорта и инфраструктуры.
- Ссылки, по которым можно помочь защитникам, здравоохранениям, волонтерам, оказать гуманитарную помощь, спасти от войны животных, помочь из-за границы.
- Ссылки, по которым можно получить помощь: круглосуточная горячая линия, линия психологической поддержки, информация об эвакуации и помощь за рубежом. Также ссылки на информационные ресурсы для людей с инвалидностью.
Первая леди отметила, что информацию будут корректировать и дополнять.
"Пусть это будет наш информационный штаб сопротивления. Потому что осведомленность спасает жизнь и дает силы", – резюмировала она.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!