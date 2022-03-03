Информационный штаб сопротивления: Зеленская запустила свой канал с проверенными фактами

Елена Зеленская запустила свой телеграмм-канал, где будет рассказывать украинцам проверенную информацию о войне России в Украине.

Называется он – FirstLadyOfUkraine. На этом телеграмме можно найти ответы, которые помогут во время войны.

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По ее словам, в эти дни у всех украинцев много вопросов. Первая леди решила помочь, чем может и запустила специальный телеграмм-канал с проверенными ответами.

В телеграмм-канале Елены Зеленской информация размещена по разделам:

Ссылки на официальные каналы коммуникации государства и каналы работы транспорта и инфраструктуры.

Ссылки, по которым можно помочь защитникам, здравоохранениям, волонтерам, оказать гуманитарную помощь, спасти от войны животных, помочь из-за границы.

Ссылки, по которым можно получить помощь: круглосуточная горячая линия, линия психологической поддержки, информация об эвакуации и помощь за рубежом. Также ссылки на информационные ресурсы для людей с инвалидностью.

Первая леди отметила, что информацию будут корректировать и дополнять.

"Пусть это будет наш информационный штаб сопротивления. Потому что осведомленность спасает жизнь и дает силы", – резюмировала она.