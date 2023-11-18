Поэтому украинцам нужно быть максимально готовыми к вызовам в информационном пространстве. Детальнее о том, как этому противостоять и различать враждебные ИПСО, рассказал 24 Каналу политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко.

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Как противодействовать дезинформации в условиях войны

Буряченко объяснил, что оккупанты не имеют успехов на поле боя, поэтому все чаще пытаются придумать "победы", но изменив фокус на информационный – запуская ИПСО в украинское общество.

Украинцев не зря предупреждают, что грядущая зима будет самой тяжелой за историю независимости. По данным разведки, Россия накапливает ракетное вооружение для атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру с наступлением холодов.

Представьте: зима, минусовая температура, ракетные бомбардировки, перебои со светом, теплом и водой. Тогда у всех семей будут одни вопросы "как согреться, как выжить, как вскипятить воды?". И на фоне этого, когда включится связь, мы будем получать огромные волны информационных атак, которые будут играть на наших страхах, дестабилизации и очень сложных обстоятельствах, в которых мы будем находиться,

– подчеркнул политолог.

Уже сейчас нужно выработать алгоритмы и поговорить с близкими, чтобы сохранить стабильную ситуацию. Любую новость, которая нас подавляет или радует, нужно проверить как минимум из трех источников.

Обратите внимание! Идентифицировать манипуляцию, фейк, оценить уровень их опасности и как их можно предотвратить, можно только посредством повышения медиаграмотности и соблюдения правил информационной гигиены, в частности: получать информацию только из официальных источников;

не следует реагировать на слишком эмоциональные сообщения;

не распространять непроверенную информацию.

Буряченко объяснил, как различать враждебные ИПСО: смотреть видео

"Вспомним, как мы противостояли врагу в первые месяцы полномасштабной войны, когда провалились абсолютно все спецоперации. Сейчас должны показать такой же уровень консолидации и ответственного поведения, в частности в соцсетях, и реальной жизни", – отметил Алексей Буряченко.

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