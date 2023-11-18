Тому українцям потрібно бути максимально готовими до викликів в інформаційному просторі. Детальніше про те, як цьому протистояти та розрізняти ворожі ІПСО, розповів 24 Каналу політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко.

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Як протидіяти дезінформації в умовах війни

Буряченко пояснив, окупанти не мають успіхів на полі бою, тому дедалі частіше намагаються вигадати "перемоги", але змінивши фокус на інформаційний – запускаючи ІПСО в українське суспільство.

Українців не дарма попереджають, що прийдешня зима буде найважчою за історію незалежності. За даними розвідки, Росія накопичує ракетне озброєння для атаки на українську енергетичну інфраструктуру з настанням холодів.

Уявіть: зима, мінусова температура, ракетні бомбардування, перебої зі світлом, теплом та водою. Тоді у всіх сімей будуть одні питання "як зігрітися, як вижити, як закип'ятити води?". І на тлі цього, коли ввімкнеться зв'язок, ми отримуватимемо величезні хвилі інформаційних атак, які гратимуть на наших страхах, на дестабілізації й дуже складних обставинах, у яких ми перебуватимемо,

– наголосив політолог.

Вже зараз потрібно напрацювати алгоритми та поговорити з близькими, аби зберегти стабільну ситуацію. Будь-яку новину, яка нас пригнічує або веселить, потрібно перевірити як мінімум з трьох джерел.

Зверніть увагу! Ідентифікувати маніпуляцію, фейк, оцінити рівень їх небезпеки і як їм можна запобігти, можна лише за допомогою підвищення медіаграмотності та дотримання правил інформаційної гігієни, зокрема: отримувати інформацію лише з офіційних джерел;

не варто реагувати на занадто емоційні повідомлення;

не поширювати неперевірену інформацію.

Буряченко пояснив, як розрізняти ворожі ІПСО: дивитися відео

"Згадаймо, як ми протистояли ворогу в перші місяці повномасштабної війни, коли провалилися абсолютно усі спецоперації. Зараз маємо показати такий самий рівень консолідації та відповідального поводження, зокрема у соцмережах, і реальному житті", – зауважив Олексій Буряченко.

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