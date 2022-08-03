Блогер Лаченков назвал соцсеть, где следует обращаться к западным политикам

Украинцы успешно продолжают вести информационные кампании, чтобы донести правду о действиях российских оккупантов. Есть соцсети, через которые проще достучаться до западных чиновников.

Об этом рассказал 24 каналу украинский блогер Игорь Лаченков. Он подчеркнул, что к таким кампаниям следует приобщаться, поскольку у россиян есть очень большой ресурс в медиапространстве запада.

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В какой соцсети легче всего достучаться до западных чиновников

Лаченков отметил, что в настоящее время наиболее целесообразно вести информационную войну с помощью соцсети твиттер.

Потому что твиттер – это самая популярная соцсеть в политическом мире,

– подчеркнул блогер.

Он объяснил, что именно в твиттере очень легко раскрутить любую информационную кампанию.

Почему стоит присоединяться к таким кампаниям

Лаченков отметил, что у россиян есть очень большой ресурс в медиапространстве Запада. Они угробили на это большое количество денег.

И они очень быстро реагируют на любое свое преступление, которое постит Запад. Начинают там разводить фейки, пытаются опровергать,

– заявил он.

Поэтому, по словам блоггера, если на фейки россиян у нас быстро реагируют многие люди, пытаясь достучаться до западных политиков, журналистов, обычных людей, то это дает большой результат.

Лаченков об информационной войне: смотрите видео

Как присоединиться к кампании и к кому обращаться

Лаченков рассказал, что лучше зарегистрироваться в твиттере. Завести там нормальную страницу и делать сообщения на английском языке. Так будет понятно, что пишет обычный человек, а не какой-нибудь бот.

И стучаться лучше не президенту США, потому что это не работает. Лучше к журналистам Запада, к каким-то конгрессменам, к депутатам,

– заметил блоггер.

Он добавил, что очень активно реагирует, в частности Польша, Чехия, Сенат США. В общем, очень большой список тех, кого можно тегать в соцсети.

Больше о пропаганде и фейках россии

кремлевская пропаганда систематически лжет о победах российской армии в войне с Украиной. Однако оккупанты проигрывают на поле боя и панически боятся Вооруженных Сил Украины.

Минобороны россии продолжает цинично врать, придумывая басни о "уничтоженных националистах и HIMARS". В то же время оккупанты бьют по мирным украинским городам, убивая гражданских.

Во временно захваченном Северодонецке, потерпевшем значительные разрушения, оккупанты привезли гигантский передвижной телевизор, через который россияне распространяют свою пропаганду.

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