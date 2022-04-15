Информационная война России сработала: украинцы больше всего доверяют официальным источникам
Большинство украинцев сознательно доверяют официальным информационным источникам. В частности, на страницах Офиса Президента, Верховной Рады, ВСУ, СБУ, Минобороны, ГСЧС и т.д.
Опрос 9 – 11 апреля провела Исследовательская панель "Власна думка". Это произошло при поддержке Института социологии Национальной академии наук Украины, сообщает 24 канал.
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Каким источникам доверяют украинцы
- 32,5% респондентов – официальным страницам власти;
- более 25% респондентов – разным новостным сайтам и украинским медиа национального и регионального значения;
- 4,7% респондентов – телемарафону "Единые новости";
- 3,3% респондентов – иностранным СМИ;
- 3,2% респондентов не определились с источниками, которым доверяют;
- 2,7% респондентов – не доверяют никому;
- более 20% респондентов назвали источники (в соответствии с опросом, аудитория каждого из них составляет менее 1%);
- 3,4% респондентов доверяют собственному опыту, а также опыту знакомых и очевидцев.
Самые удобные каналы информации:
- телевидение;
- соцсети;
- украинские новостные сайты.
Заявление ОП
Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что украинцы очень хорошо узнают фейки и источники с пророссийской риторикой. Люди сознательно выбирают проверенные и официальные источники.
Информационная война, которую Россия ведет против Украины, сработала: большинство украинцев сознательно выбирают проверенные и официальные источники,
– подчеркнул Подоляк.
Подоляк отметил, что информационная политика ОП базируется на ключевом принципе. Он предполагает, что власть нужно услышать, поэтому с людьми нужно говорить откровенно.
"Мы хотим, и президент Владимир Зеленский всегда настаивает на том, чтобы в Украине и за ее пределами об Украине говорили правду", – заметил Подоляк.
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