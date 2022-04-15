Информационная война России сработала: украинцы больше всего доверяют официальным источникам

Большинство украинцев сознательно доверяют официальным информационным источникам. В частности, на страницах Офиса Президента, Верховной Рады, ВСУ, СБУ, Минобороны, ГСЧС и т.д.

Опрос 9 – 11 апреля провела Исследовательская панель "Власна думка". Это произошло при поддержке Института социологии Национальной академии наук Украины, сообщает 24 канал.

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Каким источникам доверяют украинцы

32,5% респондентов – официальным страницам власти;

более 25% респондентов – разным новостным сайтам и украинским медиа национального и регионального значения;

4,7% респондентов – телемарафону "Единые новости";

3,3% респондентов – иностранным СМИ;

3,2% респондентов не определились с источниками, которым доверяют;

2,7% респондентов – не доверяют никому;

более 20% респондентов назвали источники (в соответствии с опросом, аудитория каждого из них составляет менее 1%);

3,4% респондентов доверяют собственному опыту, а также опыту знакомых и очевидцев.

Самые удобные каналы информации:

телевидение;

соцсети;

украинские новостные сайты.

Заявление ОП

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что украинцы очень хорошо узнают фейки и источники с пророссийской риторикой. Люди сознательно выбирают проверенные и официальные источники.

Информационная война, которую Россия ведет против Украины, сработала: большинство украинцев сознательно выбирают проверенные и официальные источники,

– подчеркнул Подоляк.

Подоляк отметил, что информационная политика ОП базируется на ключевом принципе. Он предполагает, что власть нужно услышать, поэтому с людьми нужно говорить откровенно.

"Мы хотим, и президент Владимир Зеленский всегда настаивает на том, чтобы в Украине и за ее пределами об Украине говорили правду", – заметил Подоляк.

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