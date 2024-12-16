Видео допросов украинских военных: Воздушные силы сделали важное заявление

Распространение видео допросов украинских военнопленных является одним из инструментов информационной войны, которую ведет агрессор. Такие материалы созданы для деморализации украинских военных и гражданского населения.

Это подрывает дух украинцев в Украине и за рубежом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Зачем враг публикует такие видео

Через подобные видео противник пытается продвигать пропагандистские нарративы, подрывать доверие к военно-политическому руководству Украины и Сил обороны или создавать ложное впечатление о якобы "сдаче" территорий. Эти материалы часто содержат вырванные из контекста фразы или искаженную информацию, что может вводить в заблуждение и оправдывать агрессивные действия врага.

Стоит помнить, что пленные военные могут подвергаться физическому или психологическому давлению во время допросов. В таких условиях они могут быть вынуждены говорить то, что диктует враг, не выражая собственной позиции. Это не свидетельствует об измене или недостаток патриотизма, а является следствием сложной ситуации в плену.

Гражданам следует критически воспринимать подобные видео, понимая, что они могут быть манипулятивными или полностью сфальсифицированными. Информационная борьба является важной составляющей противодействия вооруженной агрессии, и только объединенные усилия помогут противостоять пропагандистскому влиянию врага.