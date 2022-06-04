Информационный вброс, – Денисенко о словах Шойгу и Кадырова по поводу "ускорения спецоперации"

Накануне Сергей Шойгу и Рамзан Кадыров озвучили планы "ускорения спецоперации". Вадим Денисенко назвал соответствующие заявления – информационным вбросом.

Об этом он заявил во время телемарафона. Советник министра внутренних дел добавил, что российские военные и так делают все, что могут, передает 24 канал.

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Эта информация не ход войны не повлияет

Прежде Вадим Денисенко подчеркнул, что "вторая армия мира" на протяжении 100 дней делает все возможное для того, чтобы добиться хоть какого-то успеха. Так что можно считать, что "спецоперация" и так идет в ускоренном темпе.

Не забыл он напомнить, кем является Рамзан Кадыров. Советник министра подчеркнул, что он выдающийся тикток-воин. А военные Кадырова – армия для заградительных отрядов.

Он подчеркнул, что озвученное – не больше, чем информационный вброс.

Это попытка в российских СМИ показать, как они (оккупанты – 24 канал) тяжело работают, как они ускоряют спецоперацию. Потому что, 100 дней войны – это очень серьезно,

– подчеркнул Денисенко.

Советник министра добавил, что российским СМИ запретили вспоминать о том, что спецоперация длится 100 дней. Это сделано для того, чтобы жители страны-агрессорки не ужасались происходящему. Потому что "вторая армия мира" на протяжении 100 дней не может ничего поделать.

Поэтому, по его мнению, соответствующее заявление никак не отразится на ходе войны в Украине. Более того, в России часто сказанное не подтверждается какими-либо действиями.

Денисенко напомнил, что Кадыров раз пять заявлял о том, что Мариуполь упал. На днях он записал видеообращение. В нем он подчеркнул, что в Северодонецке осталось три часа. Реальность совсем иначе.

Горячее сейчас возле Северодонецка и Бахмута

В утренней сводке Генштаба сообщили, что сейчас самая сложная ситуация именно вблизи Северодонецка и Бахмута . Сам Северодонецк русские военные продолжают пытаться взять штурмом.

Но это непростая задача. Им пришлось пополнять свой личный состав. Для этого был использован мобильный резерв второго армейского корпуса.

По Бахмутскому направлению русские военные избивают из артиллерии. Посредством этого они смогли немного пойти в наступление. Но тут их ждала неудача. Украинские военные не отбили запланированную врагом атаку, так что ему пришлось отойти на безопасные для себя позиции.

Достойно внимания – оперативная информация от Генштаба по состоянию на 4 июня: смотрите видео