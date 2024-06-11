Ингулецкий ГОК может прекратить работу из-за ситуации на энергорынке: письмо в Кабмин

Ингулецкий горно-обогатительный комбинат, входящий в Группу Метинвест, может полностью прекратить работу из-за решения Кабмина. Согласно ему гарантии поставки электроэнергии будут предоставляться только тем предприятиям, которые импортируют 80% от своих потребностей.

Об этом говорится в письме директора ИнГОКа Игоря Тонева к премьер-министру и ряду глав парламентских комитетов.

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В ГОКе напомнили, что 30 мая правительство приняло решение об увеличении предыдущей нормы с 30% с мая по сентябрь и 50% – с октября по апрель до 80%. При этом, как говорится в письме Игоря Тонева, чиновники не провели с бизнесом надлежащую дискуссию или обсуждение, что лишило потребителей возможности высказать свои замечания и предложения.

Повышение нормы покупки импортной электрической энергии до 80% от общей потребности стимулирует искусственное увеличение спроса на аукционах по распределению межгосударственных сечений и приводит к спекулятивному росту цен на импортную электрическую энергию. Это повышение представляет серьезную угрозу для промышленных предприятий,

- сказано в письме.

Игорь Тонев обращает внимание на то, что на Ингулецком ГОКе расходы на электроэнергию составляют 51% от себестоимости производства железорудного сырья. Поэтому повышение стоимости электроэнергии может негативно сказаться на конкурентоспособности ИнГОКа на международном рынке.

"Приобретение импортной электрической энергии в размере 80% от собственного потребления становится недостижимым из-за слишком высокой цены, и может привести к полной остановке комбината. Только в результате остановки одного ЧАО "ИнГОК" падение ВВП Украины составит 4 миллиарда гривен. Также бюджет потеряет 0,7 миллиарда гривен налоговых поступлений и около 150 миллионов долларов валютной выручки", - сказано в письме.

Остановка производства железорудной продукции приведет к уменьшению объемов и железнодорожных и морских перевозок, а также к снижению спроса на продукцию машиностроения. Это может спровоцировать цепную реакцию, которая негативно скажется на смежных отраслях экономики и обострит экономический кризис.

Чтобы избежать этого, Ингулецкий ГОК призвал правительство вернуться к предыдущим условиям гарантирования энергоснабжения (30% с мая по сентябрь или 50% с октября по апрель), или скорректировать норму импорта до 50% в течение всего года.

Коротко о решении Кабмина

Кабмин принял изменения в постановление, которые предусматривают, что любой промышленный объект должен импортировать 80% электроэнергии для своих нужд. Укрэнерго, со своей стороны, гарантирует промышленности еще 20%.

Бизнес выступил резко против этой инициативы, ведь цена за доставку электроэнергии через границу резко подскочит, и предприятиям будет проще просто остановиться, чем импортировать. Для Украины это означает отток валюты и падение доходов бюджета, который является единственным источником финансирования ВСУ. При этом бизнес не против повышения доли импорта, но не более, чем до 50% - больше импортировать у Украины нет возможности.