Уже не впервые в Ингушетии происходят подобные инциденты. Народ, который поработила Россия, пытается завоевать независимость. Подробно об этом 24 Каналу рассказал Магомед Ториев – представитель Комитета Ингушской независимости.

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Сопротивление в Ингушетии

В городе Карабулак в Ингушетии 3 марта произошло боестолкновение и перестрелка между силовиками ФСБ и бойцами сопротивления Ингушетии, в арсенале которых были два автомата и два пистолета. 6 бойцов погибли во время 24-часового боя.

В Ингушетии сопротивление не останавливалось ни на день за 200 лет – с момента Россия оккупировала Ингушетию. Борьба продолжается и сегодня в той или иной форме, и будет продолжаться в дальнейшем: в Ингушетии, в Дагестане, в Башкирии и по всему Северному Кавказу,

– отметил Магомед Ториев.

Стоит заметить, что, например, в Чечне Рамзан Кадыров, по приказам из Кремля, фактически создал из страны концлагерь. Таким образом показывают, что, мол, ждет другие народы, если они будут пытаться выйти из состава России.

От оккупации России стремятся освободиться

Однако стремление порабощенных народов к независимости от России не сдержать. Так, нерусские народы, которые находятся под российской оккупацией, сейчас создают союзы друг с другом. Таким является в частности Евразийский солидарный альянс, объединивший несколько народов:

ингушей;

калмыков;

бурятов;

якутов.

Они выступают совместно, добиваясь независимости от России и создания нормальных государств, которые никому не будут угрожать и не будут нападать,

– рассказал Ториев.

Добавим, что 23 февраля Верховная Рада Украины признала право ингушского народа на создание независимого национального государства.

"Этот день однозначно войдет в учебники истории. Это первый случай, когда Украина на деле приняла такой важный государственный акт как признание независимости целого народа в России. Это очень серьезный шаг, который фактически повернул историю. Я очень надеюсь, что Украина будет продолжать движение в том же направлении", – отметил Ториев.

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