Вже не вперше в Інгушетії відбуваються подібні інциденти. Народ, який поневолила Росія, намагається вибороти незалежність. Детально про це 24 Каналу розповів Магомед Торієв – представник Комітету Інгуської незалежності.

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Спротив в Інгушетії

У місті Карабулак в Інгушетії 3 березня відбулося боєзіткнення та перестрілка між силовиками ФСБ та бійцями спротиву Інгушетії, в арсеналі яких були два автомати та два пістолети. 6 бійців загинули під час 24-годинного бою.

В Інгушетії спротив не зупинявся ні на день за 200 років – з моменту, як Росія окупувала Інгушетію. Боротьба продовжується і сьогодні в тій чи іншій формі, та продовжуватиметься надалі: в Інгушетії, в Дагестані, в Башкирії та по всьому Північному Кавказу,

– наголосив Магомед Торієв.

Варто зауважити, що, наприклад, в Чечні Рамзан Кадиров, за наказами з Кремля, фактично створив із країни концтабір. У такий спосіб показуючи, що, мовляв, чекатиме на інші народи, якщо вони намагатимуться вийти зі складу Росії.

Від окупації Росії прагнуть звільнитися

Однак прагнення поневолених народів до незалежності від Росії не стримати. Так, неросійські народи, які перебувають під російською окупацією, зараз створюють союзи один з одним. Таким є зокрема Євразійський солідарний альянс, що об'єднав кілька народів:

інгушів;

калмиків;

бурятів;

якутів.

Вони виступають спільно, добиваючись незалежності від Росії та створення нормальних держав, які нікому не загрожуватимуть та не нападатимуть,

– розповів Торієв.

Додамо, що 23 лютого Верховна Рада України визнала право інгуського народу на створення незалежної національної держави.

"Цей день однозначно увійде в підручники історії. Це перший випадок, коли Україна на ділі прийняла такий важливий державний акт як визнання незалежності цілого народу в Росії. Це дуже серйозний крок, який фактично повернув історію. Я дуже сподіваюсь, що Україна продовжуватиме рух в тому ж напрямку", – зазначив Торієв.

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