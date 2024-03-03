Раніше про стрілянину в Інгушетії повідомляли російські ЗМІ. Тоді було невідомо, ким були люди, в яких стріляла ФСБ. Наразі оприлюднили нові деталі, передає 24 Канал.
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Активну фазу операції завершено
У місті Карабулак в російській Інгушетії з вечора суботи проходили "активні заходи з нейтралізації бойовиків".
В Інгушетії ФСБ проводило КТО / Фото із відкритих джерел
За попередньою інформацією, шестеро бойовиків, які вночі засіли у квартирі одного з будинків в Інгушетії, ліквідували. Повідомляється, що активну фазу КТО станом на зараз призупинено.
В Інгушетії проводилася КТО: дивіться відео
Водночас росЗМІ зазначають, що жертв серед правоохоронців немає.
Бій із терористами в Карабулаку завершено, втрат серед цивільного населення та силовиків немає. Попередньо, всі бандити входили в терористичну групу, яка фінансувалася з-за кордону,
– запевняють місцеві телеграм-канали.
Російська ФСБ ліквідовувала так званих "бойовиків": дивіться відео
Втім, наразі є інформація, що під час перестрілки все ж загинув цивільний чоловік. Згідно з оприлюдненими даними, він був звичайним перехожим, його особу наразі не встановлено.
Зауважимо, що офіційного підтвердження щодо загибелі чоловіка станом на зараз повідомлено не було.
У Карабулаку пів доби тривала КТО: дивіться відео
Зокрема, поранення отримали троє силовиків. Один із них, 41-річний співробітник МВС, доставлений до лікарні з пораненням вуха. Ще у двох осколкові поранення.
Що відомо про так званих "терористів"
За даними росіян, підозрювані планували теракти у місцях масового скупчення людей. Деякі ЗМІ називали ймовірних бойовиків – причетними до "Ісламської держави".
В Інгушетії ФСБ ліквідувало "бойовиків": дивіться відео
Один із бойовиків перебував у розшуку за напад на співробітників правоохоронних органів навесні 2023 року.
Що цьому передувало
- Операція проводилася з 19:30 за московським часом 2 березня у межах чотирьох вулиць: Робочої, Осканова, Набережної та Джабагієва. Основна робота тривала на вулиці Осканова в районі багатоквартирних будинків.
- Силовики працювали по одній із квартир, розташованій на третьому поверсі. Активна перестрілка припинилася близько 21:00 2 березня, у зоні КТО застосовували гранати.
- Карабулак розташований у потенційно вибухонебезпечному регіоні. Неподалік цього міста – Грозний, де були обидві чеченські війни, і Беслан, де стався теракт у школі у 2004 році.