Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков рассказал 24 Каналу, что такие ситуации происходят в России с определенной периодичностью. Часто они связаны с внутренними проблемами, которые есть в регионе.
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Россию ждет радикализация протестов
"Это могло быть продолжением старых "историй". В Ингушетии несколько лет назад уже была локальная война, но всей правды мы точно не знаем", – отметил Геннадий Гудков.
Он добавил, что российская власть постоянно врет, поэтому верить ей точно не стоит. Но нельзя не замечать радикализацию протеста, борьбы. Поэтому переход сопротивления в активную фазу рано или поздно произойдет, ведь он неизбежен. Это коснется не только республик, например, Ингушетии, Чечни или Дагестана, но и непосредственно самой России.
Для этого есть объективные причины. Первая – безумные действия режима, который не ограничивается ничем. Вторая – наличие оружия, которое поступает в Россию непосредственно с поля боя. Его привозят с собой так называемые "ветераны",
– рассказал Гудков.
Все это приводит к радикализации других сил. Например, нельзя отбрасывать того, что за смерть Алексея Навального будут мстить власти. Ведь в "оппозиционера" были сторонники, склонные к радикальным действиям. Такие события будут происходить на фоне войны и гибели российских солдат.
"Протестные действия могут иметь различные формы, например, религиозные, политические, национальные. По моему мнению, это будет осложняться борьбой кланов, региональных элит с федеральным центром. Люди будут выходить на протест, чтобы бороться с беззаконием власти", – предположил российский оппозиционный политик.
Что происходит в России: актуальные новости
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- В России испуганы началом масштабных учений военных НАТО Steadfast Defender. Участие в них примут более 20 тысяч бойцов из 13 стран. Учения будет принимать Финляндия, Норвегия и Швеция. Их цель – отработать реакцию на возможное нападение России на одну из стран Альянса. Оккупанты уже заявили, что Steadfast Defender имеют "демонстративно провокационный характер".
- Россияне попрощались с так называемым оппозиционером Алексеем Навальным, который умер в тюрьме. Церемония прошла в Москве, а на улицы вышли тысячи людей. Возле храма, кладбища и даже метро установили заграждения и посты с полицией. Силовики внимательно следили за тем, что происходит, а наготове даже стояли автозаки.