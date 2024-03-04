Російський опозиційний політик Геннадій Гудков розповів 24 Каналу, що такі ситуації відбуваються в Росії з певною періодичністю. Часто вони пов'язані з внутрішніми проблемами, які є в регіоні.

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Росію чекає радикалізація протестів

"Це могло бути продовженням старих "історій". В Інгушетії декілька років тому вже була локальна війна, але всієї правди ми точно не знаємо", – зауважив Геннадій Гудков.

Він додав, що російська влада постійно бреше, тому вірити їй точно не варто. Але не можна не помічати радикалізацію протесту, боротьби. Тож перехід спротиву в активну фазу рано чи пізно станеться, адже є неминучим. Це торкнеться не тільки республік, наприклад, Інгушетії, Чечні чи Дагестану, але й безпосередньо самої Росії.

Для цього є об'єктивні причини. Перша – божевільні дії режиму, який не обмежується нічим. Друга – наявність зброї, яка надходить в Росію безпосередньо з поля бою. Її привозять з собою так звані "ветерани",

– розповів Гудков.

Все це призводить до радикалізації інших сил. Наприклад, не можна відкидати того, що за смерть Олексія Навального мститимуться владі. Адже в "опозиціонера" були прихильники, схильні до радикальних дій. Такі події відбуватимуться на тлі війни та загибелі російських солдатів.

"Протестні дії можуть мати різні форми, наприклад, релігійні, політичні, національні. На мою думку, це буде ускладнюватись боротьбою кланів, регіональних еліт з федеральним центром. Люди виходитимуть на протест, щоб боротися з беззаконням влади", – припустив російський опозиційний політик.

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