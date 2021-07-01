Инициатива Кличко оставит тысячи владельцев легального малого бизнеса без работы

Инициатива городского головы Киева Виталия Кличко по реорганизации рынка МАФов оставит тысячи легальных предпринимателей и их семьи без работы и средств к существованию. Об этом шла речь на круглом столе представителей малого бизнеса Киева по итогам которого также был подписан Меморандум о сотрудничестве.

Отметим, что Виталий Кличко и депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец инициировали принятие двух документов, которые позволят без дополнительных объяснений и компенсаций сносить законные сооружения легального малого бизнеса и значительно усложнят процесс получения необходимых документов для ведения прозрачного бизнеса.

Подобные действия вызвали протест столичных предпринимателей, которые решили объединиться, чтобы противостоять притеснениям со стороны городских властей. "Мы провели небольшую аналитику – что будет, если эти решения все же примут. Примерно, по нашим подсчетам, уже к сентябрю месяцу 30% предпринимателей, работавших во временных сооружениях они просто останутся без работы. Если провести аналитику за 2019-2020, по-видимому, и в 2021 году городской бюджет получил от долевого участия – 70 миллионов гривен, и это ежегодно", – рассказал председатель ГС "Ассоциация владельцев малого и среднего бизнеса" Руслан Снисаренко.

Он также отметил, что если количество предпринимателей уменьшится на 30%, а это 21 миллион гривен, эту сумму городской бюджет просто недополучит.

"И получается так, что примерно 2 тысячи предпринимателей, которые могли бы платить налоги, долевое участие, фактически становятся безработными, которые идут в центр занятости, то есть это еще дополнительная нагрузка на бюджет. Довольно интересный вопрос: какими именно интересами руководствовались г-н Кличко и депутаты, которые хотят принять данные проекты решений?"- задался вопросом он. Кроме того, юрист ОО "Клуб украинских бизнесменов" Максим Терешин напомнил, каждые два года малый бизнес столицы пытаются уничтожить, в 2019 году уже был подобный круглый стол, на нем присутствовали Виталий Кличко и Дмитрий Белоцерковец.

"Мы договаривались о том, что не может быть никакого разделения в городе Киеве, единые правила должны быть для всех. Для малого бизнеса должны быть так выписаны условия, чтобы они были прозрачными, четкими, ясными. Все предприниматели тогда заявляли, что готовы наполнять городской бюджет, но им нужны гарантии. И вот, за 2 года никто ничего не сделал, мы так и не сдвинулись с той точки. И после того, состоялись выборы, так они снова получили доверие киевлян. Но сейчас что происходит? Этот же Белоцерковец с Кличко пытаются малый бизнес уничтожить, или взять в свои руки", – констатировал юрист.