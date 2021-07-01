Зазначимо, що Віталій Кличко та депутат Київради Дмитро Білоцерковець ініціювали прийняття двох документів, які дозволять без додаткових пояснень і компенсацій зносити законні споруди легального малого бізнесу та значно ускладнять процес отримання необхідних документів для ведення прозорого бізнесу.

Подібні дії викликали протест столичних підприємців, які вирішили об'єднатися, щоб протистояти утискам з боку міської влади. "Ми провели невеличку аналітику – що буде, якщо ці рішення все ж таки приймуть. Приблизно, за нашими підрахунками, уже до вересня місяця 30% підприємців, які працювали у тимчасових спорудах вони просто залишаться без роботи. Якщо провести аналітику за 2019-2020, мабуть, і в 2021 році, міський бюджет отримав від пайової участі - 70 мільйонів гривень, і це щорічно", – розказав голова ГС "Асоціація власників малого та середнього бізнесу" Руслан Снисаренко.

Він також зауважив, що якщо кількість підприємців зменшиться на 30%, а це 21 мільйон гривень, цю суму міський бюджет просто недоотримає.

"І виходить так, що приблизно 2 тисячі підприємців, які могли б сплачувати податки, пайову участь, фактично стають безробітними, які йдуть до центру зайнятості, тобто це ще додаткове навантаження на бюджет. Досить цікаве питання: якими саме інтересами керувалися пан Кличко та депутати, які хочуть прийняти дані проєкти рішень?" – задався питанням він. Крім того, юрист ГО "Клуб українських бізнесменів" Максим Терьошин нагадав, кожні два роки малий бізнес столиці намагаються знищити, у 2019 році вже був подібний круглий стіл, на ньому були присутні Віталій Кличко та Дмитро Білоцерківець.

"Ми домовлялися про те, що не може бути ніякого поділу у місті Києві, єдині правила мають бути для всіх. Для малого бізнесу повинні бути так виписані умови, щоб вони були прозорими, чіткими, ясними. Всі підприємці тоді заявляли, що готові наповнювати міський бюджет, але їм потрібні гарантії. І от, за 2 роки ніхто нічого не зробив, ми так і не зрушилися з тієї точки. І після того, відбулися вибори, так вони знову отримали довіру киян. Але зараз що відбувається? Цей же Білоцерківець з Кличко намагаються малий бізнес знищити, або взяти у свої руки", – констатував юрист.