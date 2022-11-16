Wiki Truth: запущена инициатива по редакции страниц русскоязычной Википедии

В России все соцсети заблокированы или цензурированы. В то же время русскоязычная Википедия – до сих пор открыта. Эту возможность стоит использовать, чтобы донести правду до граждан страны-оккупанта.

Инициативу запустил проект "Український Свідок". Цель – донести правду о войне в Украине до россиян, находящихся в информационном вакууме. На территории страны-оккупанта заблокированы фейсбук и инстаграм, а твитер – страдает от жесткой цензуры.

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О российских СМИ нечего и говорить. В то же время донести правду можно через русскоязычную Википедию. На ее страницах украинские города выглядят светлыми и мирными. Чтобы убедиться в этом, можно ввести поиски вроде "Харьков Википедия", "Северодонецк Википедия".

В то же время, реальность украинских городов из-за российской агрессии – совсем другая. Наши когда-то уютные населенные пункты, которые были домом для сотен тысяч человек, – опустошены и разрушены российскими оккупантами.

Цель инициативы "Українського Свідка" – отредактировать страницы русскоязычной Вики так, чтобы посетители видели, как выглядит Украина после полномасштабного российского вторжения.

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