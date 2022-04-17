Об этом заявил российский оппозиционный политолог Дмитрий Орешкин в эфире 24 канала.

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По его словам, украинская сторона сейчас чувствует силу. Для того, чтобы проводить наступательные операции, России нужно иметь преимущество в 3 – 4, а желательно 5 раз, но этого нет. В то же время Украина постепенно получает современное оружие от западных партнеров.

Учитывая это, для чего Зеленскому идти на какие-то уступки, если он может наступать не в военном смысле, а в государственно-политическом.

У Путина ситуация, которой не позавидуешь, а Зеленский – любимец всего мира, сильный политический лидер и инициатива в его руках,

– добавил политолог.

Напомним, что по словам Зеленского, Украина не намерена отдавать территории на Востоке страны ради окончания войны с Россией. Он подчеркнул, что украинские военные готовы сражаться с россиянами на Донбассе.

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