Про це заявив російський опозиційний політолог Дмитро Орешкін в ефірі 24 каналу.

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За його словами, українська сторона зараз відчуває силу. Для того, щоб проводити наступальні операції, Росії потрібно мати перевагу у 3 – 4, а бажано 5 разів, але цього немає. Водночас Україна поступово отримує сучасну зброю від західних партнерів.

Зважаючи на це, для чого Зеленському йти на якісь поступки, якщо він може наступати не у воєнному сенсі, а в державно-політичному.

У Путіна ситуація, якій не позаздриш, а Зеленський – улюбленець усього світу, сильний політичний лідер й ініціатива у його руках,

– додав політолог.

Нагадаємо, що за словами Зеленського, Україна не має наміру віддавати території на Сході країни заради закінчення війни з Росією. Він наголосив, що українські військові готові битися з росіянами на Донбасі.

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