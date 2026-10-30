В рамках проекта "Запеклый хлеб" собрали 277 700 гривен за месяц для 2-го корпуса НГУ "Хартия"

Благотворительная акция, организованная Группой АГРОТРЕЙД, пекарнями Bakehouse и "Марчук Хлеб" при поддержке креативного агентства Vandog Agency, позволила собрать 277 700 гривен для 2-го корпуса НГУ "Хартия".

Рассказываем, как обычную покупку хлеба удалось превратить в акт поддержки украинских защитников.

5 000 буханок за один месяц

С 17 сентября по 17 октября в киевских пекарнях Bakehouse и "Марчук Хлеб" украинцы приобрели 5 554 запеклые буханки. В первые дни акции хлеб в пекарнях было трудно найти – его полностью раскупали. С каждой проданной буханки 50 гривен шли на актуальные нужды бригады.

Когда мы запускали проект, то рассчитывали собрать максимум 100–150 тысяч гривен для "Хартии". А в результате передали вдвое больше! Это лучшее доказательство того, что эта идея должна найти продолжение,

– комментирует основательница и креативный директор Vandog Agency Ирина Метнева.

За каждой буханкой "Запеклого хлеба" стоит труд людей, которые продолжают выращивать пшеницу вблизи фронта. Хлеб для благотворительной инициативы выпекали из зерна, которое команда Группы АГРОТРЕЙД вырастила в Харьковской области, в 30 километрах от Купянска.

Ситуация в регионах, где работает Группа АГРОТРЕЙД, особенно сложная. Наши люди продолжают выходить в поля, сеять и собирать урожай в условиях постоянной опасности. Каждый, кто, несмотря ни на что, продолжает эту работу, – настоящий герой. О таких людях нужно рассказывать. Ведь за их ежедневным трудом стоит гораздо больше, чем просто выращенный урожай. Это рабочие места, налоги, поддержка общин. И в то же время возможность для наших предприятий не просто продолжать работать, а оставаться эффективными, внедрять новые технологии и развиваться даже во время войны. Для нас в этом и заключается лидерство на прифронтовой территории. В то же время мы хорошо понимаем, благодаря кому можем продолжать эту работу. Наши военные защищают землю, на которой мы выращиваем хлеб, и помощь "Хартии" для нас – это вопрос ответственности перед теми, кто дает нам возможность работать. Спасибо всем, кто поддержал идею "Запеклого хлеба с прифронтовых полей". Вместе мы смогли не только помочь военным, но и рассказать о работе аграриев, чей труд вблизи фронта сегодня заслуживает гораздо большего внимания,

– отмечает Егор Подкидышев, директор по коммуникациям Группы АГРОТРЕЙД.

Каждая проданная буханка хлеба рассказывала историю зерна, собранного под обстрелами на деоккупированных украинских полях. Именно поэтому проект нашел отклик у тысяч людей – "Запеклый хлеб" попробовали историк и друг Украины Тимоти Снайдер и музыкант Святослав Вакарчук.

О нем рассказывали пресс-секретарь МИД Георгий Тихий, британская журналистка и автор книги "Bread and War: A Ukrainian Story of Food, Bravery and Hope" Фелисити Спектор, спортсмен и бизнесмен Сергей Стаховский, украинские блогеры и общественные деятели.

Проект "Запеклый хлеб" / Группа АГРОТРЕЙД

Специально для благотворительного проекта Сергей Жадан, украинский писатель и военнослужащий, написал стихотворение, которое звучит в анонсе кампании:

Отборное зерно падает вглубь,

В почву, которой нужно дышать и держаться.

Наступает осень. Выпекают хлеб

Утренний хлеб запеклого общества.

Словно черты незнакомого лица,

Эти сумерки – утомленные, не напрасные.

Работают, как утомленные сердца,

Пропеченные ночным огнем пекарни.



После обеда на поля ложится

Птичья тень – далекая и пугливая.

Жаркое солнце. Бдительная земля.

И день, словно знак.

И поле, словно книга.

Почему проект сработал

"Запеклый хлеб" сделал благотворительность непринужденной. Она стала частью повседневного ритуала, не требующего от покупателя никаких дополнительных действий. А в конце в руках у человека оставался артефакт – теплый хлеб – как свидетельство того, что человек только что поддержал важное социальное дело.

Круг замкнулся самым органичным образом: земля, которую защищают военные, дала урожай; зерно собрали благодаря смелости аграриев; пекари превратили его в хлеб, а неравнодушие горожан превратило каждую буханку в поддержку для военных.

Так простой утренний хлеб стал поддержкой для воинов "Хартии" и напоминанием для украинцев о самоотверженности аграрного сектора.