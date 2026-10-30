У межах проєкту "Запеклий хліб" зібрали 277 700 гривень за місяць для 2-го корпусу НГУ "Хартія"

Розповідаємо, як звичайну купівлю хліба вдалося перетворити на акт підтримки українських захисників.

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5 000 буханців за один місяць

З 17 вересня по 17 жовтня в київських пекарнях Bakehouse та "Марчук Хліб" українці придбали 5 273 запеклі буханці. У перші дні акції хліб у пекарнях було важко знайти – розкуповували повністю. З кожної проданої хлібини 50 гривень йшли на актуальні потреби бригади.

Коли ми запускали проєкт, то розраховували зібрати максимум 100 – 150 тисяч гривень для "Хартії". А в результаті передали вдвічі більше! Це найкращий доказ того, що ця ідея має знайти продовження– коментує засновниця та креативна директорка Vandog Agency Ірина Мєтньова.

За кожним буханцем "Запеклого хліба" стоїть робота людей, які продовжують вирощувати пшеницю поблизу фронту. Хліб для благодійної ініціативи випікали із зерна, яке команда Групи АГРОТРЕЙД виростила на Харківщині, за 30 кілометрів від Куп'янська.

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Ситуація в регіонах, де працює Група АГРОТРЕЙД, особливо складна. Наші люди продовжують виходити в поля, сіяти та збирати врожай в умовах постійної небезпеки. Кожен, хто попри все продовжує цю роботу, – справжній герой. Про таких людей потрібно розповідати. Адже за їхньою щоденною працею стоїть значно більше, ніж вирощений урожай. Це робочі місця, податки, підтримка громад. І водночас можливість для наших підприємств не просто продовжувати працювати, а залишатися ефективними, впроваджувати нові технології та розвиватися навіть під час війни. Для нас у цьому і полягає лідерство на прифронті. Водночас ми добре розуміємо, завдяки кому можемо продовжувати цю роботу. Наші військові захищають землю, на якій ми вирощуємо хліб, і допомога "Хартії" для нас – це питання відповідальності перед тими, хто дає нам можливість працювати. Дякую всім, хто підтримав ідею "Запеклого хліба із прифронтових полів". Разом ми змогли не лише допомогти військовим, а й розповісти про роботу аграріїв, чия праця поблизу фронту сьогодні заслуговує на значно більшу увагу– зазначає Єгор Подкидишев, директор з комунікацій Групи АГРОТРЕЙД.

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Кожна продана хлібина розповідала історію зерна, зібраного під обстрілами, на деокупованих українських полях. Саме тому проєкт знайшов відгук серед тисяч людей – "Запеклий хліб" скуштував історик і друг України Тімоті Снайдер та музикант Святослав Вакарчук.

Про нього розповідали речник МЗС Георгій Тихий, британська журналістка й авторка книги "Bread and War: A Ukrainian Story of Food, Bravery and Hope" Фелісіті Спектор, спортсмен і бізнесмен Сергій Стаховський, українські блогери та громадські діячі.

Проєкт "Запеклий хліб" / Група АГРОТРЕЙД

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Спеціально для благодійного проєкту Сергій Жадан, український письменник і військовослужбовець, написав вірш, який звучить в анонсі кампанії:

Відібране зерно паде углиб,

У ґрунт, якому дихати й тримати.

Надходить осінь. Випікають хліб

Ранковий хліб запеклої громади.

Мов риси незнайомого лиця,

Ці сутінки – натруджені, немарні.

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Працюють, як натомлені серця,

Нічним вогнем пропечені пекарні.



Спадає пообіді на поля

Пташина тінь – далека і ляклива.

Гаряче сонце. Сторожка земля.

І день, як знак.

І поле, наче книга.

Чому проєкт спрацював

"Запеклий хліб" зробив благодійність невимушеною. Вона інтегрувалася в повсякденний ритуал, який не вимагав ніяких додаткових дій від покупця. А наприкінці в руках у людини залишався артефакт – теплий буханець – як свідчення того, що людина щойно підтримала важливу соціальну справу.

Коло замкнулося в найорганічніший спосіб: земля, яку захищають військові, дала врожай; зерно зібрали завдяки сміливості аграріїв; пекарі перетворили його на хліб, а небайдужість містян конвертувала кожну хлібину у підтримку для військових.

Так простий ранковий хліб став підтримкою для воїнів "Хартії" і нагадуванням для українців про відважність роботи аграрного сектору.