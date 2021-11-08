Инициатива Зеленского: сколько деревьев уже успели высадить

Владимир Зеленский в рамках экологического проекта "Зеленая страна" намерен увеличить площадь лесов в Украине. Учитывая это, в 2021 году запланировали высадку 32 миллиона деревьев.

По состоянию на 8 ноября уже удалось высадить более 35 миллионов. Однако наиболее активная фаза начнётся весной 2022 года.

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В 2021 году кампания продлится до 30 ноября. Ожидается, что количество высаженных деревьев по окончании работ составит 40 миллионов.

Заместитель председателя Госагентства лесных ресурсов Виктор Смаль рассказал, что у графика высадки будут четко выраженные пики, которые будут совпадать с веснами.

Лес высаживается каждый день и к этому процессу уже присоединились почти 50 тысяч человек,

– заявил он.

По данным Госагентства лесных ресурсов, общая площадь лесного фонда Украины составляет – 10,4 миллиона гектаров, из которых покрытых лесной растительностью – 9,6 миллиона гектаров. За 50 лет площадь лесов выросла на 21%, а запас древесины почти в 3 раза.

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Что этому предшествовало