Инициатива Зеленского: сколько деревьев уже успели высадить
Источник:Госагентство лесных ресурсов
Владимир Зеленский в рамках экологического проекта "Зеленая страна" намерен увеличить площадь лесов в Украине. Учитывая это, в 2021 году запланировали высадку 32 миллиона деревьев.
По состоянию на 8 ноября уже удалось высадить более 35 миллионов. Однако наиболее активная фаза начнётся весной 2022 года.
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В 2021 году кампания продлится до 30 ноября. Ожидается, что количество высаженных деревьев по окончании работ составит 40 миллионов.
Заместитель председателя Госагентства лесных ресурсов Виктор Смаль рассказал, что у графика высадки будут четко выраженные пики, которые будут совпадать с веснами.
Лес высаживается каждый день и к этому процессу уже присоединились почти 50 тысяч человек,
– заявил он.
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Что этому предшествовало
- Владимир Зеленский в июне на Всеукраинском форуме "Украина 30. Экология" рассказал о намерении увеличить площадь лесов в Украине.
- Президент подписал соответствующий указ о старте экологического проекта "Зеленая страна". Документ предусматривает высадку 1 миллиарда деревьев в течение следующих 3 лет.
- Каждая область посылает отчеты с указанием всех деталей по высадке новых деревьев.
- Украинцы могут наблюдать процесс высадки деревьев на специальном сайте. При увеличении масштаба карты на главной странице пользователю становится доступной детализация данных по всем областям.