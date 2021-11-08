Станом на 8 листопада, вже вдалося висадити понад 35 мільйонів. Однак найбільш активна фаза почнеться навесні 2022 року.
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У 2021 році кампанія триватиме до 30 листопада. Очікується, що кількість висаджених дерев після закінчення робіт сягатиме 40 мільйонів.
Заступник голови Держагентства лісових ресурсів Віктор Смаль розповів, що графік висадки матиме чітко виражені піки, які співпадатимуть із веснами.
Ліс висаджується щодня і до цього процесу вже долучилися майже 50 тисяч чоловік,
– заявив він.
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Що цьому передувало
- Володимир Зеленський у червні під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Екологія" розповів про намір збільшити площу лісів в Україні.
- Президент підписав відповідний указ про старт екологічного проєкту "Зелена країна". Документ передбачає висадку 1 мільярда дерев впродовж 3 наступних років.
- Кожна область надсилає звіти із зазначенням усіх деталей із висадження нових дерев.
- Українці можуть спостерігати за процесом висадки дерев на спеціальному сайті. При збільшенні масштабу карти на головній сторінці користувачу стає доступною деталізація даних щодо усіх областей.