Станом на 8 листопада, вже вдалося висадити понад 35 мільйонів. Однак найбільш активна фаза почнеться навесні 2022 року.

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У 2021 році кампанія триватиме до 30 листопада. Очікується, що кількість висаджених дерев після закінчення робіт сягатиме 40 мільйонів.

Заступник голови Держагентства лісових ресурсів Віктор Смаль розповів, що графік висадки матиме чітко виражені піки, які співпадатимуть із веснами.

Ліс висаджується щодня і до цього процесу вже долучилися майже 50 тисяч чоловік,

– заявив він.

Зверніть увагу! За даними Держагентства лісових ресурсів, загальна площа лісового фонду України становить – 10,4 мільйона гектарів, з яких вкритих лісовою рослинністю – 9,6 мільйона гектарів. За 50 років площа лісів зросла на 21%, а запас деревини майже у 3 рази.

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Що цьому передувало