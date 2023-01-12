Инициаторам увольнения Пацкана грозит уголовная ответственность в случае его отставки

Высказывание депутатами Верховной Рады недоверия председателю Счетной палаты Валерию Пацкану равноценно вмешательству в ее деятельность и препятствованию работе ее председателя. Это грубое нарушение закона и Конституции и за это предусмотрена уголовная ответственность.

Об этом сообщил экс-нардеп Александр Черненко в своем посте в Facebook.

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"Инициаторам увольнения главы Счетной палаты Валерия Пацкана грозит уголовная ответственность в случае его отставки. В пятницу, 13 января на заседании Верховной Рады ряд парламентариев планируют выразить недоверие главе Счетной палаты Украины Валерию Пацкану. Но это будет грубое нарушение закона и Конституции", – пишет Александр Черненко.



Валерий Плацкан

По словам экс-нардепа, Конституция Украины не наделяет Верховную Раду полномочиями выражать недоверие председателю и другим членам Счетной палаты, что повлечет за собой автоматическое освобождение от должности. Также из формулировки проекта постановления "О выражении недоверия Пацкану" усматривается, что оно не соответствует Закону Украины "О правовом режиме военного положения".

"Эти действия – это как вмешательство в деятельность Счетной палаты и препятствование работе Председателя Счетной палаты, за что предусмотрена уголовная ответственность. К тому же такое неправомерное увольнение нарушает отраженную в Международных стандартах высших органов аудита и закрепленную и гарантированную Законом № 576 независимость Счетной палаты", – резюмирует экс-нардеп.

Валерий Плацкан