Про це повідомив екснардеп Олександр Черненко у своєму дописі в Facebook.

До теми Рада провалила звільнення Пацкана з посади голови Рахункової палати

Недовіра та імовірна відставка Плацкана: важливий момент

"Ініціаторам звільнення голови Рахункової палати Валерія Пацкана загрожує кримінальна відповідальність у разі його відставки. В п'ятницю, 13 січня на засіданні Верховної Ради ряд парламентарів планують висловити недовіру голові Рахункової палати України Валерію Пацкану. Але це буде грубе порушення закону та Конституції", – пише Олександр Черненко.



Валерій Плацкан

За словами екснардепа, Конституція України не наділяє Верховну Раду повноваженням висловлювати недовіру голові та іншим членам Рахункової палати, що матиме наслідком автоматичне звільнення з посади. Також, із формулювання проєкту постанови "Про висловлення недовіри Пацкану" вбачається, що вона не відповідає Закону України "Про правовий режим воєнного стану".

"Ці дії – це як втручання у діяльність Рахункової палати та перешкоджання роботі Голови Рахункової палати, за що передбачена кримінальна відповідальність. До того ж таке неправомірне звільнення порушує відображену у Міжнародних стандартах вищих органів аудиту та закріплену і гарантовану Законом № 576 незалежність Рахункової палати", – резюмує екснардеп.

Валерій Плацкан