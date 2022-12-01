Деталі голосування повідомив нардеп Ярослав Железняк на своїй сторінці у телеграмі.

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Як відбувалося голосування

За словами Железняка, деякі партії проігнорували голосування, зокрема "Європейська Солідарність", "Батьківщина" та "За майбутнє". Жоден з членів цих партій не висловився "за" звільнення Пацкана. Загалом голосування виглядало так:

"Слуга народу" – 171;

"Європейська Солідарність" – 0;

"Батьківщина" – 0;

"Платформа за життя та мир" – 13;

"За майбутнє" – 0;

"Голос" – 1;

"Довіра" – 14;

"Відновлення України" – 13;

Позафракційні – 3;

Як повідомлялося, 4 листопада Валерій Пацкан написав заяву про відставку. Пізніше бюджетний комітет рекомендував Верховній Раді підтримати його звільнення. Однак вже 30 листопада Пацкан написав листа на спікера ВР та фракції, що відкликає свою заяву про звільнення з посади.

Пацкану повідомили про підозру

У жовтні НАБУ і САП повідомили про підозру голові Рахункової палати та народному депутату 8 скликання Валерію Пацкану у незаконному одержанні 117,65 тисячі гривень компенсації за житло. У вересні 2017 року екснардеп, "який наразі обіймає одну з керівних посад у Рахунковій палаті", подав до Апарату Верховної Ради заяву про щомісячну компенсацію вартості оренди житла або винайм готельного номера.

Проте, за версією слідства, на момент подання цієї заяви нардеп уже мав у власності квартиру в новобудові на Печерську у Києві, придатну для проживання. Попри це впродовж наступних шести з половиною місяців він отримував кошти із бюджету парламенту.

Сам Пацкан вважає підозру необґрунтованою.

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