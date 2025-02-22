Инновации для будущего промышленности: опыт компании "Энергия"

Промышленность нуждается в решениях, которые не только повышают производительность, но и обеспечивают безопасность и эффективность технологий. Производственная компания "Энергия" на протяжении многих лет разрабатывает и внедряет передовые системы электропривода и энергообеспечения, которые меняют подход к модернизации оборудования.

Об основных достижениях компании, уникальные подходы к обновлению техники и перспективы применения инновационных решений рассказал основатель компании "Энергия" Константин Калус, информирует 24 Канал.

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– Константин, поговорим о вашем опыте в бизнесе и ключевых достижениях в модернизации?

– Мой профессиональный путь охватывает более 20 лет работы в области электротранспорта и модернизации технологий. Но заинтересованность техникой была еще с детства. Я много времени посвятил изучению и анализу рынка, что, в конце концов позволило мне создать продукт, который не только облегчает работу в сложных условиях, но и помогает сохранить человеческие жизни.

Одним из ключевых достижений считаю создание "Программы модернизации промышленного рельсового транспорта". Благодаря ряду инноваций программа помогла увеличить мощность и продлить срок службы оборудования без значительных дополнительных затрат для потребителей. Этот опыт заложил основу для разработки других инновационных решений, востребованных как в Украине, так и за рубежом.

Я горжусь тем, что запатентованные мной решения нашли применение в таких крупных компаниях, как ДТЭК, Метинвест и Укрзализныця. Например, для ДТЭК мы разработали интеллектуальные системы управления, которые помогли значительно сократить расходы на электроэнергию и повысить эффективность электрического транспорта. Для Метинвеста были внедрены инновационные системы электроприводов, что позволило увеличить производительность оборудования и снизить аварийность. Укрзализныця использовала мои аккумуляторные технологии для модернизации железнодорожного транспорта. Благодаря этому удалось значительно улучшить энергоэффективность и надежность работы локомотивов. Эти примеры демонстрируют, как новейшие технологии и креативные решения усиливают конкурентоспособность компаний и отраслей на мировых рынках.

– Расскажите о таком Вашем инновационном проекте, как сборочное производство Na-ion и Li-ion батарей. Почему вами выбраны именно эти технологии?

– Это один из наших проектов – построение промышленных аккумуляторных батарей на основе Li-FePo4 и Na-ion элементов. Собственно, эти технологии выбрал из-за высокой энергоэффективности, экологичности и способности обеспечить растущие потребности в надежных источниках энергии.

Современные аккумуляторные технологии позволяют существенно сократить углеродный след и могут быть использованы в различных отраслях. А еще эти батареи помогут нам сотрудничать с такими энергосберегающими технологиями в США и Европе, как солнечные батареи или ветрогенераторные установки.

– Какие проблемы на рынке они решают и какие ключевые особенности и преимущества этих батарей?

– Аккумуляторные батареи помогают избавиться от дефицита энергоэффективных и долговечных решений для технологического транспорта и энергетических систем. На рынке мы наблюдаем высокий спрос на надежные аккумуляторы, которые могут выдерживать интенсивную эксплуатацию и обеспечить стабильную работу оборудования.

Среди ключевых преимуществ – высокая плотность энергии, долговечность, устойчивость к перепадам температур и безопасность. Также наши батареи отличаются модульной конструкцией, что упрощает их обслуживание и интеграцию в существующую инфраструктуру.

Например, наши аккумуляторы, которые применяются для модернизации промышленного транспорта Укрзализныци, изготавливаются с интегрированными системами мониторинга состояния аккумулятора и контроля параметров температуры, напряжения и тока. Это решение обеспечивает надежность и устойчивость к экстремальным условиям эксплуатации, снижает эксплуатационные расходы и увеличивает срок службы аккумуляторов подвижного состава. Все эти решения отражены в одном из моих патентов.

– Планируете ли расширение линии продуктов?

– Да, конечно. Планируем разработку новых типов батарей, адаптированных для использования в промышленных маневровых электровозах, городском транспорте и системах хранения энергии. Мы стремимся не только расширить географию деятельности, но и стать драйвером изменений в энергетике и транспорте будущего.

– В каких отраслях и регионах (Европа, США) наиболее востребованы аккумуляторные батареи?

– В промышленной автоматизации, транспортной отрасли и энергетике. Наблюдаю, что в Европе и США особый интерес проявляют предприятия, которые занимаются разработкой экологических решений для логистики и генерации энергии. Собственно, там есть большой спрос и потребность в экологически чистом и энергоэффективном оборудовании.

– Какие именно отрасли являются наиболее перспективными для ваших батарей, и как вы оцениваете конкуренцию в этих сегментах рынка?

– На самом деле наиболее перспективными являются железнодорожная, муниципальная (городской транспорт) и энергосберегающая отрасли. А также любая промышленность, где нужны современные решения для технологичного электротранспорта. Конкуренция существует везде, где есть спрос и средства, но в нашем случае есть специфика в потребности продукта с индивидуальными параметрами, отвечающих потребностям конкретного заказчика. Наше преимущество заключается в том, что мы способны создавать индивидуальный продукт в короткие сроки, а наш опыт дает основания утверждать, что его надежность будет на самом высоком уровне.

Уникальные технологии нашей компании вместе с моими патентами позволяют отличаться продуктами, которые эффективно адаптируют наши технологии с высокой надежностью и конкурентоспособной стоимостью.

Благодаря разработкам, основанным на запатентованных алгоритмах управления и уникальных технологиях производства, наша компания обеспечивает высокую энергоэффективность и долговечность продуктов. Например, использование наших интеллектуальных систем мониторинга в проектах Метинвеста помогло снизить затраты на обслуживание электроприводов технологического транспорта и значительно улучшить такие производственные показатели, как безаварийность.

– Какие технологии вы считаете самым большим достижением?

– Самые значительные по моему мнению – внедрение интеллектуальных систем мониторинга состояния батарей, и, если говорить об электроприводе, – управления энергопотреблением и автоматическая адаптация алгоритма векторного управления тягой к конструкции асинхронного электродвигателя.

– Уникальные патенты или технологические процессы. Важна ли защита интеллектуальной собственности? Какие преимущества это дает вашей компании?

– Защита интеллектуальной собственности для меня крайне важна, ведь она позволяет нам сохранять конкурентное преимущество и укреплять доверие клиентов, особенно на международных рынках. Например, мои патенты обеспечили нам успех в сотрудничестве с ДТЭК и Метинвестом, которые ценят надежные и защищенные технологии.

– Ваша оценка тенденций на европейских и американских рынках.

– Я вижу, что рынки Европы и США активно движутся в сторону перехода на возобновляемые источники энергии и электрификацию транспорта. Это открывает большие возможности для нас.

Должны понимать, что ближайших 5 – 10 лет ожидается массовый переход на электротранспорт, развитие систем хранения энергии и внедрение интеллектуальных технологий управления энергопотреблением. Стоит отметить, что не только зарубежный, но и украинский рынок открывает для нас перспективы. Стремимся, чтобы ВК "Энергия" стала ведущим игроком в области инновационных аккумуляторных решений, обеспечивая клиентам высокое качество и надежность.

– Напоследок расскажите о развитии вашего бизнеса. Как вы видите ближайшие 3 – 5 лет?

– Планирую укреплять наши позиции за рубежом, увеличивая объемы производства и расширяя ассортимент продуктов. Прежде всего ориентируемся на страны ЕС, США, Канаду. Они наиболее привлекательны для нас, ведь там есть высокий спрос на экологически чистые технологии.

Сейчас мы разрабатываем новые типы аккумуляторов и планируем запустить проекты в сфере маневрового аккумуляторного железнодорожного транспорта, муниципального электротранспорта и стационарных систем хранения энергии.

Начинаем работать на международном рынке и, конечно, увеличиваем мощности на украинском. Мы стремимся сделать наши технологии не только необходимыми, но и доступными для различных отраслей промышленности.

Интересно! Производственная компания "Энергия" специализируется на внедрении современных технологий для промышленного оборудования. Успешно реализованные проекты в горнодобывающей промышленности стали отправной точкой для создания решений, которые находят применение в таких направлениях, как электротранспорт, промышленная автоматизация и энергосбережение.