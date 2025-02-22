Про основні досягнення компанії, унікальні підходи до оновлення техніки та перспективи застосування інноваційних рішень розповів засновник компанії "Енергія" Костянтин Калус, інформує 24 Канал.

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– Костянтине, поговоримо про ваш досвід у бізнесі та ключові досягнення у модернізації?

– Мій професійний шлях охоплює понад 20 років роботи в галузі електротранспорту та модернізації технологій. Але зацікавленість технікою була ще з дитинства. Я багато часу присвятив вивченню й аналізу ринку, що, зрештою дало мені змогу створити продукт, який не лише полегшує роботу в найскладніших умовах, а й допомагає зберегти людські життя.

Одним із ключових досягнень вважаю створення "Програми модернізації промислового рейкового транспорту". Завдяки ряду інновацій програма допомогла збільшити потужність та продовжити термін служби обладнання без значних додаткових витрат для споживачів. Цей досвід заклав основу для розробки інших інноваційних рішень, потрібних як в Україні, так і закордоном.

Я пишаюсь тим, що запатентовані мною рішення знайшли застосування в таких великих компаніях, як ДТЕК, Метінвест та Укрзалізниця. Наприклад, для ДТЕК ми розробили інтелектуальні системи управління, які допомогли значно скоротити витрати на електроенергію та підвищити ефективність електричного транспорту. Для Метінвесту були впроваджені інноваційні системи електроприводів, що дало змогу збільшити продуктивність обладнання та знизити аварійність. Укрзалізниця використала мої акумуляторні технології для модернізації залізничного транспорту. Завдяки цьому вдалося значно покращити енергоефективність і надійність роботи локомотивів. Ці приклади демонструють, як новітні технології та креативні рішення посилюють конкурентоспроможність компаній і галузей на світових ринках.

– Розкажіть про такий Ваш інноваційний проєкт, як складальне виробництво Na-ion та Li-ion батарей. Чому вами обрані саме ці технології?

– Це один з наших проєктів – побудова промислових акумуляторних батарей на основі Li-FePo4 та Na-ion елементів. Власне, ці технології обрав через високу енергоефективність, екологічність та здатність забезпечити зростаючі потреби в надійних джерелах енергії.

Сучасні акумуляторні технології дають змогу суттєво скоротити вуглецевий слід і можуть бути використані в різних галузях. А ще ці батареї допоможуть нам співпрацювати з такими енергозберігаючими технологіями у США та Європі, як сонячні батареї чи вітрогенераторні установки.

– Які проблеми на ринку вони вирішують та які ключові особливості й переваги цих батарей?

– Акумуляторні батареї допомагають позбутись дефіциту енергоефективних та довговічних рішень для технологічного транспорту та енергетичних систем. На ринку ми спостерігаємо високий попит на надійні акумулятори, які можуть витримувати інтенсивну експлуатацію та забезпечити стабільну роботу обладнання.

Серед ключових переваг – висока густина енергії, довговічність, стійкість до перепадів температур та безпека. Також наші батареї вирізняються модульною конструкцією, що спрощує їхнє обслуговування та інтеграцію в існуючу інфраструктуру.

Наприклад, наші акумулятори, які застосовуються для модернізації промислового транспорту Укрзалізниці, виготовляються з інтегрованими системами моніторингу стану акумулятора та контролю параметрів температури, напруги і струму. Це рішення забезпечує надійність і стійкість до екстремальних умов експлуатації, знижує експлуатаційні витрати та збільшує термін служби акумуляторів рухомого складу. Усі ці рішення відображені в одному з моїх патентів.

– Чи плануєте розширення лінії продуктів?

– Так, звісно. Плануємо розробку нових типів батарей, адаптованих для використання у промислових маневрових електровозах, міському транспорті та системах зберігання енергії. Ми прагнемо не лише розширити географію діяльності, а й стати драйвером змін в енергетиці та транспорті майбутнього.

– В яких галузях і регіонах (Європа, США) є найбільш затребуваними акумуляторні батареї?

– У промисловій автоматизації, транспортній галузі та енергетиці. Спостерігаю, що в Європі та США особливе зацікавлення виявляють підприємства, які займаються розробкою екологічних рішень для логістики та генерації енергії. Власне, там є великий попит і потреба в екологічно чистому та енергоефективному обладнанні.

– Які саме галузі є найбільш перспективними для ваших батарей, і як ви оцінюєте конкуренцію в цих сегментах ринку?

– Насправді найбільш перспективними є залізнична, муніципальна (міський транспорт) та енергозберігаюча галузі. А також будь-яка промисловість, де потрібні сучасні рішення для технологічного електротранспорту. Конкуренція існує всюди, де є попит і кошти, але в нашому випадку є специфіка в потребі продукту з індивідуальними параметрами, що відповідають потребам конкретного замовника. Наша перевага полягає в тому, що ми здатні створювати індивідуальний продукт у короткі терміни, а наш досвід дає підстави стверджувати, що його надійність буде на найвищому рівні.

Унікальні технології нашої компанії разом з моїми патентами дають змогу вирізнятися продуктами, які ефективно адаптують наші технології з високою надійністю та конкурентоспроможною вартістю.

Завдяки розробкам, що ґрунтуються на запатентованих алгоритмах управління та унікальних технологіях виробництва, наша компанія забезпечує високу енергоефективність та довговічність продуктів. Наприклад, використання наших інтелектуальних систем моніторингу в проектах Метінвесту допомогло знизити витрати на обслуговування електроприводів технологічного транспорту та значно покращити такі виробничі показники, як безаварійність.

– Які технології ви вважаєте найбільшим досягненням?

– Найвизначніші на мою думку – впровадження інтелектуальних систем моніторингу стану батарей, і, якщо говорити про електропривід, – управління енергоспоживанням та автоматична адаптація алгоритму векторного управління тягою до конструкції асинхронного електродвигуна.

– Унікальні патенти або технологічні процеси. Чи важливий захист інтелектуальної власності? Які переваги це дає вашій компанії?

– Захист інтелектуальної власності для мене є вкрай важливий, адже він дає нам змогу зберігати конкурентну перевагу та зміцнювати довіру клієнтів, особливо на міжнародних ринках. Наприклад, мої патенти забезпечили нам успіх у співпраці з ДТЕК та Метінвестом, які цінують надійні та захищені технології.

– Ваша оцінка тенденцій на європейських і американських ринках.

– Я бачу, що ринки Європи та США активно рухаються у бік переходу на відновлювані джерела енергії та електрифікацію транспорту. Це відкриває великі можливості для нас.

Маємо розуміти, що найближчих 5 – 10 років очікується масовий перехід на електротранспорт, розвиток систем зберігання енергії та впровадження інтелектуальних технологій управління енергоспоживанням. Варто зазначити, що не лише закордонний, а й український ринок відкриває для нас перспективи. Прагнемо, щоб ВК "Енергія" стала провідним гравцем у галузі інноваційних акумуляторних рішень, забезпечуючи клієнтам високу якість та надійність.

– Наостанок розкажіть про розвиток вашого бізнесу. Як ви бачите найближчі 3 – 5 років?

– Планую зміцнювати наші позиції закордоном, збільшуючи обсяги виробництва та розширюючи асортимент продуктів. Насамперед орієнтуємося на країни ЄС, США, Канаду. Вони є найбільш привабливі для нас, адже там є високий попит на екологічно чисті технології.

Зараз ми розробляємо нові типи акумуляторів та плануємо запустити проєкти у сфері маневрового акумуляторного залізничного транспорту, муніципального електротранспорту та стаціонарних систем зберігання енергії.

Починаємо працювати на міжнародному ринку та, звісно, збільшуємо потужності на українському. Ми прагнемо зробити наші технології не лише необхідними, а й доступними для різних галузей промисловості.

Цікаво! Виробнича компанія "Енергія" спеціалізується на впровадженні сучасних технологій для промислового обладнання. Успішно реалізовані проєкти у гірничодобувній промисловості стали відправною точкою для створення рішень, які знаходять застосування у таких напрямках, як електротранспорт, промислова автоматизація та енергозбереження.