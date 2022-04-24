Об этом заявил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов в эфире телемарафона, передает 24 канал.

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Телефон был исправен

Сначала правоохранители думали, что оккупанты просто украли раритетный ТА-57 где-то из Чернобыля. Но нет: телефон работал, внутри была батарейка.

Вот они с этими телефонами, понимаете. Никакой модернизации и обеспечения российской армии, как нам всю жизнь показывают на Красной площади, когда ходят парадами, там и близкого такого нет,

– сказал Небитов.

Также их удивило "известное" питание российских воинов. В одном месте увидели трехлитровую банку "щей из свежей капусты" с надписью "своих не бросаем".

Были и очень полезные находки. К примеру, секретная карта с планами врага на север и запад Киевской области. Захватчики хотели быстро захватить или уничтожить ряд объектов.

Кроме этого, удалось найти два списка российских солдат с командирами, их должностями и так далее. Там преимущественно были отряды, которые должны выполнять полицейские функции: росгвардия, СОБР, ОМОН, спецотряды "Крепость" и "Орел".

Небитов считает, что российская армия должна была испугать все руководство и армию. А у этих отрядов была несколько другая миссия.

А полицейские должны были захватить все эти объекты и создать так называемые штабы, контролировать ситуацию и режим в нашем городе – Киеве, – объясняет Андрей Небитов.

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