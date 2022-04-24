Про це заявив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

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Телефон був справним

Спершу правоохоронці думали, що окупанти просто вкрали раритетний ТА-57 десь з Чорнобиля. Але ні: телефон працював, всередині була батарейка.

От вони із цими телефонами, розумієте. Ніякої модернізації та забезпечення російської армії, як нам все життя показують на Червоній площі, коли парадами ходять, там і близького такого немає, – сказав Нєбитов.

Також їх здивувало "славнозвісне" харчування російських вояк. В одному місці побачили трилітрову банку "щів із свєжей капусти" з надписом "своїх нє бросаєм".

Були й дуже корисні знахідки. До прикладу, секретна карта з планами ворога щодо півночі та заходу Київської області. Загарбники хотіли швидко захопити або ж знищити низку об’єктів.

Окрім цього, вдалося відшукати два списки російських вояк із командирами, їхніми посадами тощо. Там переважно були загони, які мали виконувати поліцейські функції: росгвардія, СОБР, ОМОН, спецзагони "Крепость" та "Орел".

Нєбитов вважає, що російська армія мала перелякати все керівництво держави та армію. А в цих загонів була дещо інша місія.

А поліцейські повинні були захопити усі ці об'єкти і створити так звані штаби, контролювати ситуацію та режим у нашому місті – Києві, – пояснює Андрій Нєбитов.

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