Писатель родился в Макеевке, но из-за российско-украинской войны вынужден был переехать в Хмельницкий. Отмечает, что в Донецкой области в последний раз был 4 года назад.

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"Практика показала, что иногда украинского флага мало, чтобы все четко понимали, чья это земля. Культура, как один из инструментов донесения идей и нарративов в этом очень помогает. Я с радостью подключаюсь ко всем инициативам, где говорится о культурных событиях, а особенно – на прифронтовых территориях", – рассказал писатель.

Это один из способов показать свое присутствие, утвердить его. Чем больше мы углубимся, тем труднее нас отсюда выкинуть,

– добавил он.

Справка. Нью-Йоркский литературный фестиваль впервые состоялся 2 – 3 октября 2021 года. Главными организаторами стали писательница со Львова Виктория Амелина и журналистка и культурный менеджер из Краматорска Александра Папина.

Как изменились города в Донецкой области с 2014 года

Чупа отметил, что Донетчина изменилась очень сильно. В частности, если говорится о Краматорске и Славянске.

"В первую очередь о Краматорске, который решили сделать витриной. Сюда приехало очень много людей с временно оккупированных территорий, потому что это близко. Я вчера гулял по этому городу. Перед тем был здесь 4 года назад последний раз и понял, что Краматорск становится похожим на областной центр в центре Украины", – рассказал писатель.

По его словам, почти все города, подконтрольные Украине, в Донецкой области пока изменились к лучшему по общегосударственным причинам: реформа децентрализации. Возможно, этого не было видно в 2015 и 2016 годах, но сейчас есть результат.

Это закон перетекания качества: если из Донецка качество выжали, то оно где-то должно осесть,

– подчеркнул он.

По словам писателя, если литературный фестиваль будет проходить в городе регулярно, то это принесет положительные изменения.

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