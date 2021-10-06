Письменник народився у Макіївці, але через російсько-українську війну змушений був переїхати до Хмельницького. Зазначає, що на Донеччині востаннє був 4 роки тому.
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"Практика показала, що іноді українського прапора мало, щоб всі чітко розуміли, чия це земля. Культура, як один з інструментів донесення ідей та наративів у цьому дуже допомагає. Я з радістю підключаюсь до всіх ініціатив, де мовиться про культурні події, а особливо – на прифронтових територіях", – розповів письменник.
Це один зі способів показати свою присутність, затвердити її. Чим більше ми заглибимось, тим важче буде нас звідси викинути,
– додав він.
Як змінились міста на Донеччині з 2014 року
Чупа зазначив, що Донеччина змінилася дуже сильно. Зокрема, якщо мовиться про Краматорськ та Слов'янськ.
"У першу чергу про Краматорськ, який вирішили зробити вітриною. Сюди приїхало дуже багато людей з тимчасово окупованих територій, бо це близько. Я вчора гуляв цим містом. Перед тим був тут 4 роки тому востаннє і зрозумів, що Краматорськ стає схожим на обласний центр в центрі України", – розповів письменник.
За його словами, майже всі міста підконтрольні Україні на Донеччині наразі змінилися на краще із загальнодержавних причин: реформа децентралізації. Можливо, цього не було видно у 2015 й 2016 роках, але наразі є результат.
Це закон перетікання якості: якщо з Донецька якість вичавили, то вона десь мала осісти,
– наголосив він.
За словами письменника, якщо літературний фестиваль відбуватиметься у місті регулярно, то це принесе позитивні зміни.
Що відомо про український Нью-Йорк
- Селище Нью-Йорк з'явилося на території України ще у XIX столітті.
- Його заснували німці-меноніти. Це представники протестантського руху.
- У 1951 року Радянський Союз перейменував містечко на Новгородське.
- Історичну назву вдалося повернути лише у 2021 році. Верховна Рада проголосувала за перейменування.