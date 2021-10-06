Письменник народився у Макіївці, але через російсько-українську війну змушений був переїхати до Хмельницького. Зазначає, що на Донеччині востаннє був 4 роки тому.

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"Практика показала, що іноді українського прапора мало, щоб всі чітко розуміли, чия це земля. Культура, як один з інструментів донесення ідей та наративів у цьому дуже допомагає. Я з радістю підключаюсь до всіх ініціатив, де мовиться про культурні події, а особливо – на прифронтових територіях", – розповів письменник.

Це один зі способів показати свою присутність, затвердити її. Чим більше ми заглибимось, тим важче буде нас звідси викинути,

– додав він.

Довідка. Нью-Йоркський літературний фестиваль вперше відбувся 2 – 3 жовтня 2021 року. Головними організаторками стали письменниця зі Львова Вікторія Амеліна та журналістка і культурна менеджерка з Краматорська Олександра Папіна.

Як змінились міста на Донеччині з 2014 року

Чупа зазначив, що Донеччина змінилася дуже сильно. Зокрема, якщо мовиться про Краматорськ та Слов'янськ.

"У першу чергу про Краматорськ, який вирішили зробити вітриною. Сюди приїхало дуже багато людей з тимчасово окупованих територій, бо це близько. Я вчора гуляв цим містом. Перед тим був тут 4 роки тому востаннє і зрозумів, що Краматорськ стає схожим на обласний центр в центрі України", – розповів письменник.

За його словами, майже всі міста підконтрольні Україні на Донеччині наразі змінилися на краще із загальнодержавних причин: реформа децентралізації. Можливо, цього не було видно у 2015 й 2016 роках, але наразі є результат.

Це закон перетікання якості: якщо з Донецька якість вичавили, то вона десь мала осісти,

– наголосив він.

За словами письменника, якщо літературний фестиваль відбуватиметься у місті регулярно, то це принесе позитивні зміни.

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