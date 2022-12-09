"Иногда забываю, что она моя жена": Зеленский в разговоре с Сунаком пошутил о любимой

Президент Владимир Зеленский провел очередной разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Они также обсудили визит Елены Зеленской.

Премьер-министр Британии и Зеленский обсудили результаты визита первой леди Украины в Лондон, ее выступление в британском парламенте.

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Зеленский поблагодарил Сунаку

Риши Сунак вспомнил в разговоре о визите Елены Зеленской в Великобританию. Он подчеркнул, что первая леди произвела большое впечатление.

Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Великобритании за теплую встречу.

Благодарю тебя лично за очень теплую встречу нашей команды, первой леди. Иногда даже я забываю, что она моя жена. Спасибо, что ты напомнил мне об этом. Она же – первая леди!

– сказал президент Украины.

Этими словами Зеленский вызвал смех у Риши Сунака.

Что известно о визите первой леди

Отметим, что от имени нашего государства Елена предложила Соединенному Королевству проявить лидерство именно по вопросу о справедливости – в создании специального трибунала по преступлению агрессии России.

"Это один из пунктов украинской формулы мира, и мне очень важно видеть сейчас в международной коммуникации, что глобальные лидеры действительно услышали украинские мирные предложения", – отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что формула мира это десять пунктов – от ядерной безопасности до восстановления территориальной целостности нашего государства, от энергетической безопасности до возвращения всех удерживаемых на территории России военнопленных и депортированных.