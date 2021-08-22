Иномарка указана в декларации как сельхозтехника: "слуга" объяснила, почему так произошло

В декларации народного депутата из Черновцов Оксаны Гринчук авто появилось с пометкой "сельскохозяйственная техника". Парламентарий заявила, что так произошло из-за сбоя на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Гринчук заверила, что имеет фото экрана перед непосредственным подписанием квалифицированной электронной подписью, где указан "легковой автомобиль".

К теме "Слуга народа" из Черновцов задекларировала Infinity как сельхозтехнику

Гринчук объяснила, почему вместо авто в ее декларации сельхозтехника

Конечно, я регистрировала это транспортное средство как легковое авто. Сайт НАПК, бывает, работает со сбоями,

– отметила нардеп.

Она добавила, что такое случалось во время каждого заполнения ею декларации. Поэтому Гринчук часто фотографирует экран компьютера при вводе данных. На этот раз тоже это сделала.

Кроме того, парламентарий отметила, что сразу же обратилась в техподдержку и сообщила об этом в личном кабинете, но ошибку до сих пор не исправили.

"Слуга народа" задекларировала Infinity как сельхозтехнику: что известно

Народный депутат Оксана Гринчук внесла в электронную декларацию Infiniti QX50. Внедорожник 2016 года она приобрела за 212 тысяч гривен.

Однако в декларации авто появилось с пометкой "сельскохозяйственная техника". Соответствующие изменения в реестр НАПК она подала 2 августа.

Оксана Гринчук: что о ней известно

Попала в Верховную Раду по списку "Слуги народа".

Входит в парламентский комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы.

Работала менеджером в компании "Бизнес-центр Буковина", до того – в секторе маркетинга в "Киевстаре".

Источник: Верховная Рада