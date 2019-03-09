Иномарка врезалась в такси в Виннице: много пострадавших

В Виннице на улице Келецкой произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Infiniti и Chery Tiggo. В результате пострадали четыре человека, двое из которых были госпитализированы.

Правоохранители предварительно установили, что Infiniti, который двигался по улице Келецкой в ​​сторону микрорайона "Вишенка", въехал в автомобиль такси Chery Tiggo. Последний ехал впереди в попутном направлении. Infiniti управлял 23-летний житель Винницы. В соцсетях очевидцы, со своей стороны, утверждают, что виновник ДТП ехал на большой скорости с отдыха в одном из ресторанов города.

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В результате Infiniti снес ограждение заправочной станции, а такси столкнулось с электроопорой. Следовательно, с тяжелыми травмами в реанимационное отделение были госпитализированы 47-летний водитель Chery Tiggo.

Кроме того, в больницу попали 23-летний водитель Infiniti и двое его пассажиров (одному – 23, а другому – 14 лет). Пассажиры иномарки получили незначительные травмы, поэтому после оказания медицинской помощи были отпущены. Зато водителя госпитализировали. По словам правоохранителей, медики у него отобрали образцы крови для установления наличия состояния опьянения.

Последствия ДТП в Виннице

По факту ДТП полиция начала уголовное производство о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Санкция статьи предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

На месте инцидента правоохранители провели первоочередные следственные действия. Продолжается расследование.

К сожалению, аварии, даже со смертельным исходом, стали обычным явлением для Украины. К примеру, недавно в селе Яблоновка под Киевом в результате ДТП (водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет) погибли четыре молодые ребята и 16-летняя девушка, а также еще одна несовершеннолетняя сильно пострадала.

Сколько аварий произошло в Украине в 2018 году? В прошлом году случилось более 150 тысяч ДТП, в результате которых пострадали более 115 тысяч украинцев, более трех тысячи человек погибли и еще более 30 тысяч получили травмы. По вине водителей произошло более 12 тысяч аварий, в то время, как по вине пешеходов – только 743.